ILO: Kriza në Lindjen e Mesme kërcënon miliona vende pune në mbarë botën

Beyza Binnur Dönmez
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) paralajmëroi se kriza e vazhdueshme në Lindjen e Mesme po rëndon gjithnjë e më shumë tregjet globale të punës, duke kërcënuar miliona vende pune, duke ulur të ardhurat dhe duke përkeqësuar kushtet e punës shumë përtej rajonit, transmeton Anadolu.
Raporti i ILO-së tha se kostot më të larta të energjisë, rrugët e ndërprera tregtare dhe të transportit, presionet në zinxhirët e furnizimit, dobësimi i turizmit dhe kufizimet e migrimit tashmë po ndikojnë ekonomitë në mbarë botën, ndërsa rreziqet pritet të intensifikohen nëse konflikti vazhdon.
Sipas një skenari në të cilin çmimet e naftës rriten rreth 50 për qind mbi mesataren e tyre të fillimit të vitit 2026, orët globale të punës mund të bien me 0,5 për qind në vitin 2026 dhe 1,1 për qind në vitin 2027, ekuivalente me përkatësisht 14 milionë dhe 38 milionë vende pune me orar të plotë, sipas raportit.
Ndërkohë, të ardhurat reale nga puna mund të bien me 1,1 për qind në vitin 2026 dhe 3 për qind në vitin 2027, duke përfaqësuar humbje prej afërsisht 1,1 trilion dollarësh dhe 3 trilionë dollarësh globalisht.
Sangheon Lee, kryeekonomist i ILO-së dhe autor i raportit, tha se kriza po bëhet "një goditje me zhvillim të ngadaltë dhe potencialisht afatgjatë" për punëtorët në mbarë botën.
- Shtetet arabe dhe Azia më të ekspozuara
Raporti identifikoi shtetet arabe dhe ekonomitë e Azisë-Paqësorit si rajonet më të ekspozuara ndaj pasojave për shkak të varësisë së tyre nga rrjedhat energjetike të Gjirit, rrugët tregtare dhe migrimi i fuqisë punëtore.
Në shtetet arabe, orët e punës mund të bien deri në 10,2 për qind sipas një skenari të përshkallëzimit të rëndë, duke tejkaluar humbjet e regjistruara gjatë pandemisë COVID-19, thuhet në raport.
Raporti paralajmëroi gjithashtu se migrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të Gjirit është ngadalësuar ndjeshëm që nga fillimi i krizës, ndërsa flukset e remitancave drejt Azisë Jugore dhe Juglindore po tregojnë shenja të hershme dobësimi.
ILO bëri thirrje për përgjigje ndaj krizës të fokusuara në punësim, përfshirë mbrojtje më të forta për punëtorët informalë, emigrantët, refugjatët dhe bizneset e vogla.
Tensionet rajonale në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit. Lufta ka ndërprerë furnizimet globale me energji, veçanërisht për vendet aziatike.