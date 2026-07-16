Beril Çanakcı
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Shkencëtarët kanë identifikuar një specie të panjohur më parë të majmunit afrikan që jeton në pyjet tropikale të Republikës Demokratike të Kongos, duke shënuar një nga zbulimet e pakta të një specieje të re majmuni afrikan në dekadat e fundit, transmeton Anadolu.
Specia, e quajtur Colobus congoensis dhe e njohur lokalisht si Likweli, u përshkrua zyrtarisht në një studim të publikuar të mërkurën në revistën shkencore të rishikuar PLOS One.
Studiuesit e konfirmuan atë si një specie më vete përmes analizave gjenetike, anatomike dhe akustike, si dhe vëzhgimeve shumëvjeçare në terren në dhe përreth Parkut Kombëtar Lomami në pjesën lindore-qendrore të Kongos.
Majmuni me gëzof të zi dallohet nga ngjyrosja portokalli-krem rreth gojës dhe hundës, një njollë e bardhë në pjesën e pasme të trupit dhe vokalizimet që ndryshojnë nga ato të majmunëve të afërt kolobusë.
Studiuesit e fotografuan për herë të parë kafshën në vitin 2008, por vetëm pas studimeve të përsëritura në terren ndërmjet viteve 2018 dhe 2022 arritën të mblidhnin prova të mjaftueshme për ta klasifikuar si një specie të veçantë.
Ekipi hulumtues regjistroi 114 vëzhgime në një zonë të vlerësuar prej rreth 1.700 kilometra katrorë.
Shkencëtarët thanë se majmuni duket se gjendet vetëm në një zonë të kufizuar midis lumenjve Lomami dhe Kongo dhe rekomanduan që ai të klasifikohet si specie e rrezikuar për shkak të habitatit të kufizuar, presionit nga gjuetia dhe humbjes së vazhdueshme të pyjeve.
Zbulimi është vetëm specia e pestë e re e majmunit afrikan e përshkruar shkencërisht në 75 vitet e fundit, duke nxjerrë në pah si biodiversitetin e pellgut të Kongos ashtu edhe nevojën për përpjekje të vazhdueshme për ruajtjen e natyrës, thanë studiuesit.