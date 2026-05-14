IAEA raporton rritje të aktivitetit të dronëve pranë centraleve bërthamore të Ukrainës

Şeyma Erkul Dayanç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) tha të enjten se është informuar për një "rritje të madhe" të aktivitetit të dronëve (UAV) pranë vendeve të centraleve bërthamore në Ukrainë këtë javë, me më shumë se 160 UAV të regjistruara duke fluturuar pranë objekteve të Ukrainës Jugore, Çernobilit dhe Rivne më 13-14 maj, transmeton Anadolu.
"Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së Rafael Grossi shpreh shqetësim të thellë në lidhje me aktivitete të tilla ushtarake pranë centraleve bërthamore dhe përsërit nevojën për të respektuar plotësisht shtatë shtyllat e domosdoshme për të garantuar sigurinë bërthamore gjatë konfliktit", tha agjencia në një deklaratë.
IAEA tha se ekipet e saj në terren nuk raportuan asnjë ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë bërthamore në të tre vendet pavarësisht aktivitetit të shtuar të dronëve.
Grossi gjithashtu bëri thirrje për "përmbajtje maksimale" për të zvogëluar rrezikun e një incidenti të mundshëm bërthamor, sipas agjencisë.
Deklarata erdhi mes shqetësimeve të vazhdueshme të sigurisë rreth objekteve bërthamore në Ukrainë që nga shpërthimi i luftës.
IAEA vazhdon të mbajë misione monitorimi në disa centrale bërthamore ukrainase si pjesë e përpjekjeve të saj të mbikëqyrjes së sigurisë bërthamore gjatë konfliktit.