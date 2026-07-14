I nominuari i Pentagonit: Lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së 29 miliardë dollarë deri në maj

Diyar Güldoğan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Një i nominuar për një post të lartë në Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së u tha ligjvënësve se lufta e SHBA-së me Iranin kishte një kosto të vlerësuar prej 29 miliardë dollarësh deri në fund të muajit maj, por pranoi se kjo shifër nuk përfshin dëmet ndaj objekteve ushtarake dhe infrastrukturës tjetër, duke nxitur kritika nga senatori Angus King për mungesën e një llogaritjeje më të fundit, transmeton Anadolu.
Jules Hurst, i nominuari i presidentit Donald Trump për postin e nënsekretarit të Mbrojtjes për Kontrollin Financiar, dëshmoi para Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit gjatë seancës së konfirmimit, së bashku me kandidatë të tjerë për poste në Departamentin e Mbrojtjes.
Duke pyetur Hurstin, senatori King nga shteti Maine e sfidoi atë lidhur me koston e konfliktit me Iranin, duke theksuar se Hurst kishte shërbyer si kontrollues në detyrë dhe zyrtar kryesor financiar i Pentagonit deri më 20 maj.
“Zoti Hurst, nuk jam i bindur nga pretendimet tuaja se nuk dini për koston e luftës. Ju ishit kontrollues në detyrë, zyrtari kryesor financiar i Departamentit të Mbrojtjes deri më 20 maj. Kjo ishte rreth shtatë javë më parë. Dhe të uleni këtu sot dhe të thoni ‘Nuk e di vërtet dhe nuk jam në atë pozitë’… Eja tani, ju duhej ta dinit se kjo pyetje do të dilte në këtë seancë. Sa i ka kushtuar lufta me Iranin popullit amerikan?”, pyeti King.
“Do t’ju jap të njëjtën përgjigje që dhashë gjatë seancës për gjendjen e mbrojtjes, ishte 29 miliardë dollarë në kohën kur u largova nga posti. Nëse konfirmohem, do të punoj”, u përgjigj Hurst.
I pyetur nëse kjo shifër përfshinte dëmet ndaj objekteve dhe pajisjeve ushtarake amerikane në rajon, Hurst tha se nuk i përfshinte ato.
“Jo, senator. Ky vlerësim nuk përfshinte ndërtimet ushtarake”, tha ai, duke shtuar se konflikti theksoi nevojën që SHBA-ja të investojë më shumë në objekte ushtarake “të fortifikuara dhe të vendosura thellë nën tokë”.
King theksoi se vlerësimi prej 29 miliardë dollarësh përfaqësonte kryesisht kostot e drejtpërdrejta të operacioneve ushtarake dhe jo ndikimin më të gjerë financiar të konfliktit.
“Pra, kjo nuk është pjesë e vlerësimit. Vlerësimi prej 29 miliardë dollarësh që dhatë ishte në thelb vetëm për municionet dhe shpenzimet si rezultat i drejtpërdrejtë i konfliktit”, tha King.
Hurst ra dakord, duke u shprehur se shifra përbëhej kryesisht nga shpenzime për armë.
“Do ta përshkruaja atë vlerësim si kryesisht kosto për municione. Nga kujtesa ime, ishin më shumë se 20 miliardë dollarë për municione dhe pjesa më e madhe e pjesës tjetër ishin kosto operative, qoftë karburant”, tha ai.
King gjithashtu e pyeti nëse Hurst kishte kërkuar shifra të përditësuara të kostos gjatë përgatitjes për seancën.
Hurst tha se nuk e kishte bërë këtë, duke shpjeguar se ai nuk shërben më në një rol përgjegjës për përpilimin e këtyre të dhënave.
“Mendova se do të ishte e papërshtatshme ta bëja këtë, sepse kjo nuk është pjesë e rolit tim aktual në departament”, tha ai.
Senatori u përgjigj: “Mendoj se është shumë zhgënjyese për popullin amerikan që nuk mund të marrim një përgjigje të qartë se sa po i kushton kjo luftë vendit”.