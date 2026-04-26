I dyshuari për të shtënat gjatë darkës së Shtëpisë së Bardhë tha se synonte zyrtarë të administratës Trump

Asiye Latife Yılmaz
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
I dyshuari për incidentin me të shtëna jashtë darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë mbrëmë u tha autoriteteve se synonte zyrtarë të administratës së presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime nga zbatimi i ligjit, CBS News raportoi se i dyshuari, i identifikuar si Cole Allen, e bëri këtë deklaratë pas arrestimit.
Burimet thanë se i dyshuari nuk e përmendi specifikisht presidentit Trump si objektiv, por iu referua në mënyrë të përgjithshme “zyrtarëve të administratës”.
Autoritetet nuk e kanë konfirmuar ende publikisht motivin e të dyshuarit, ndërsa hetimet vazhdojnë.
Incidenti ndodhi në hotelin Washington Hilton, ku po mbahej darka vjetore, duke çuar në evakuimin e presidentit Trump, zonjës së parë Melania Trump, zv/presidentit JD Vance dhe zyrtarëve të tjerë të lartë.