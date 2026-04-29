I dyshuari 89-vjeçar për sulmin e armatosur në Athinë: Nuk kisha qëllim të vrisja askënd

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
I dyshuari 89-vjeçar i akuzuar për sulmin e armatosur në kryeqytetin e Greqisë, Athinë, ka deklaruar në dëshminë e tij fillestare në polici se nuk kishte qëllim të vriste askënd dhe se veproi për shkak të asaj që e perceptonte si padrejtësi lidhur me procedurat e pensionit të tij, raportoi ERT News, transmeton Anadolu.
“Nuk kisha qëllim vrasjeje. Nuk mund ta duroja padrejtësinë”, i ka thënë i dyshuari policisë.
Ai ka shtuar se besonte se ishte trajtuar padrejtësisht në lidhje me çështjen e pensionit të tij dhe tha se donte “ta trondiste sistemin”.
Autoritetet thanë se pesë persona u plagosën në dy incidente të ndara me armë zjarri në qendër të Athinës të martën, pasi burri dyshohet se hapi zjarr me një pushkë gjuetie ndaj zyrave të sigurimeve shoqërore të operuar nga EFKA dhe më pas në një ndërtesë gjykate.
Të plagosurit u shtruan në spital me lëndime të lehta dhe raportohet se janë në gjendje stabile. Ai u arrestua më vonë në qytetin perëndimor Patra pas një operacioni policor, ku kishte mbërritur me taksi, thanë zyrtarët.
Policia po shqyrton gjithashtu raportet lidhur me të kaluarën e tij, përfshirë trajtime të mëparshme psikiatrike.