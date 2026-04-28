I dyshuari 89-vjeçar arrestohet pas incidenteve me të shtëna në Athinë

Melike Pala
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Pesë persona u plagosën të martën në dy incidente me armë zjarri në qendër të Athinës, ndërsa autoritetet konfirmuan arrestimin e një burri 89-vjeçar të dyshuar për kryerjen e sulmeve, transmeton Anadolu.
Incidenti i parë ndodhi në një zyrë të sigurimeve shoqërore të operuar nga EFKA, ku i dyshuari thuhet se hyri në ndërtesë dhe shkoi në katin e katërt, raportoi transmetuesi publik ERT.
Ai dyshohet se qëlloi me armë gjahu, duke plagosur një punonjës që merrte pjesë në një program shtetëror punësimi.
Viktima pësoi plagë të lehta në këmbë dhe u dërgua në spital, ndërsa gjendja e tij u përshkrua si jokërcënuese për jetën.
Pak më vonë, i dyshuari besohet se ka udhëtuar me taksi drejt Gjykatës së Apelit në Athinë, në zonën Loukareos, ku ka arritur në katin e katërt dhe ka hapur zjarr, duke plagosur katër persona të tjerë.
Të gjitha viktimat u raportuan me plagë të lehta.
Policia tha se i dyshuari e la armën në vendin e ngjarjes së dytë para se të largohej.
Dëshmitarët thanë se, ndërsa po dilte nga ndërtesa pas sulmeve, ai u ndal te porta dhe hodhi dy ose tri zarfe në tokë, duke pretenduar se përmbanin arsyen e veprimeve të tij.
Autoritetet nuk e kanë bërë të ditur përmbajtjen e zarfeve, por besohet se lidhen me motivin e sulmit.
I dyshuari fillimisht arriti të largohej pa u vënë re, duke shkaktuar një operacion të gjerë policor.
Ai u lokalizua dhe u arrestua më vonë në qytetin Patra.
Sipas raportimeve, ai kishte udhëtuar atje me taksi dhe kishte mbërritur në një hotel qendror pranë stacionit të vjetër të autobusëve, duke kërkuar një dhomë për natën dhe duke i thënë stafit se planifikonte të udhëtonte për në Itali të nesërmen.
Policia ndërhyri shpejt dhe e arrestoi pa rezistencë.
I dyshuari po mbahet në Drejtorinë e Policisë së Ahaisë dhe pritet të transferohet në Athinë për t’u paraqitur para prokurorit dhe gjyqtarit hetues.
Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu historikun e tij, përfshirë raportimet se ai më parë kishte qenë i shtruar në një institucion psikiatrik.