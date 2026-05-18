I dërguari special i SHBA-së do të takohet me kryeministrin e Grenlandës

Şeyma Erkul Dayanç
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
I dërguari special i SHBA-së për Grenlandën, Jeff Landry, pritet të takohet me kryeministrin e vendit, Jens-Frederik Nielsen, sipas transmetuesit publik KNR, transmeton Anadolu.
Nielsen raportohet se e konfirmoi takimin e planifikuar për transmetuesin danez TV 2, por nuk dha detaje lidhur me agjendën apo kohën e takimit.
Landry, i cili është gjithashtu guvernator i shtetit amerikan të Luizianës, mbërriti të dielën në Nuuk, kryeqytetin e Grenlandës, pasi ishte emëruar në këtë post në dhjetor të vitit të kaluar.
Në atë kohë, ai kishte shkruar në rrjetin social X të kompanisë amerikane se ishte nder të shërbente për presidentin amerikan Donald Trump "për ta bërë Grenlandën pjesë të SHBA-së".
Më vonë ai sqaroi për Fox News se SHBA-ja nuk po kërkonte të merrte nën kontroll ndonjë territor.
Ambasadori amerikan në Danimarkë, Ken Howery, gjithashtu pritet të vizitojë Grenlandën javën e ardhshme.
Gjatë vizitës, pritet të inaugurohet një zyrë e re e konsullatës amerikane në Nuuk, ndërsa Landry pritet të marrë pjesë në ngjarje për promovimin e biznesit të martën dhe të mërkurën.
Landry gjithashtu i tha transmetuesit danez DR se foli me Trumpin para se të udhëtonte për në Grenlandë.
Ai tha se presidenti amerikan i kishte thënë të bënte sa më shumë miq gjatë vizitës së tij.
Ende nuk është lëshuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me vizitën.
Trump më herët kishte ngritur idenë e kontrollit amerikan mbi Grenlandën, duke përmendur shqetësime të sigurisë kombëtare të lidhura me Rusinë dhe Kinën. Në një moment, ai paralajmëroi për sanksione të mundshme kundër vendeve evropiane që kundërshtonin propozimin.