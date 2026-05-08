I dërguari palestinez akuzon Izraelin për politikë sistematike aneksimi në takimin e OKB-së

Diyar Güldoğan
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Zv/ambasadori i Palestinës në OKB, Majed Bamya, ka akuzuar Izraelin se po zbaton një politikë sistematike aneksimi dhe zgjerimi territorial në territoret e pushtuara palestineze, si dhe ka paralajmëruar diplomatët se perspektivat për një zgjidhje me dy shtete po zhduken me shpejtësi, raporton Anadolu.
Duke folur gjatë një takimi në selinë e OKB-së, Bamya tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë më shumë për të penguar veprimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Rripin e Gazës.
“Nuk kemi të bëjmë me një grup marginal kolonësh apo me disa ministra të pakontrolluar. Kemi të bëjmë me një politikë sistematike, objektivi i së cilës është i qartë... të marrë sa më shumë tokë palestineze me sa më pak palestinezë, me çdo mjet, përfshirë forcën brutale kundër civilëve”, u tha Bamya diplomatëve.
Takimi “Arria-formula”, i organizuar nga misionet e përhershme të Danimarkës, Francës, Greqisë, Letonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, u përqendrua te sfidat me të cilat përballen palestinezët që jetojnë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor.
Bamya argumentoi se kontrolli izraelit mbi territoret palestineze tashmë përbën një aneksim de facto.
“Izraeli ka siguruar efektivisht kontroll mbi 60 për qind të Bregut Perëndimor dhe 60 për qind të Rripit të Gazës. Aneksimi për të cilin flasim, i dënuar dhe i refuzuar nga të gjithë ju, tashmë është realiteti ynë. Pra, Izraeli, për të gjitha qëllimet, po shkatërron zgjidhjen me dy shtete”, tha ai.
Diplomati palestinez vuri në pikëpyetje nëse masat aktuale ndërkombëtare janë të mjaftueshme për të ndikuar në politikën izraelite.
“Izraeli nuk do të ndalet para asgjëje për të arritur synimet e tij. Pyetja është çfarë është i gatshëm të bëjë komuniteti ndërkombëtar dhe a janë veprimet që tashmë po ndërmerren të natyrës që ta pengojnë Izraelin?”, u shpreh ai.
Bamya gjithashtu kritikoi politikat izraelite të vendbanimeve, duke theksuar se argumentet e sigurisë po përdoren për të justifikuar zgjerimin territorial.
“Izraeli lejon në mënyrë të paligjshme qindra mijëra kolonë të vijnë dhe të jetojnë në tokë palestineze, dhe më pas shpjegon se siguria e tyre kërkon konfiskimin e tokës palestineze, prani masive ushtarake dhe armatosjen e këtyre kolonëve”, tha ai, duke shtuar se “kjo ka të bëjë me kolonizimin, jo me sigurinë”.
Ai bëri thirrje për mbrojtje më të madhe ndërkombëtare për palestinezët, duke refuzuar njëkohësisht dhunën si përgjigje ndaj konfliktit.
“Po e drejta e palestinezëve për të mbrojtur veten? Po e drejta e tyre për mbrojtje? Po e drejta e tyre për siguri? Ne nuk po kërkojmë të armatosen palestinezët si përgjigje. Nuk po predikojmë dhunën si përgjigje. Ne po kërkojmë mbrojtje ndërkombëtare, atë që e meritojnë. Ku është ajo?”, theksoi më tej.
Bamya u bëri thirrje fuqive botërore të ndihmojnë në ruajtjen e shpresës për një zgjidhje paqësore të konfliktit.
“Ne po përpiqemi, po përpiqemi me dëshpërim, të gjejmë një rrugë paqësore përpara. Po përpiqemi t’i bindim njerëzit tanë se ekziston një rrugë paqësore që çon drejt lirisë së tyre, drejt një jete normale në tokën e tyre, drejt dinjitetit dhe lirisë”, theksoi ai.
“Na ndihmoni të tregojmë se një rrugë e tillë ekziston. Shumë prej tyre nuk mund ta shohin atë. Dhe a mund t’i fajësojmë sinqerisht?”, shtoi ai.
Bamya paralajmëroi se koha për një paqe të negociuar mund të jetë duke mbaruar.
“Të gjithë kemi përgjegjësi për të përcaktuar atë rrugë, për t’i dhënë fund pushtimit dhe për të arritur paqen para se të jetë tepër vonë,” tha ai, duke theksuar se “nëse tashmë nuk është tepër vonë, duhet të veprojmë”.