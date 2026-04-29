I dërguari i Sirisë në OKB: Forcat izraelite "po kërkojnë çdo mjet të mundshëm për të provokuar popullin sirian"

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
I dërguari i Sirisë në OKB, Ibrahim Olabi, deklaroi se Izraeli po destabilizon qëllimisht Sirinë, duke paralajmëruar se forcat izraelite po punojnë për të provokuar Damaskun edhe pse vendi po bën përpjekje për stabilizim rajonal, raporton Anadolu.
Duke folur në një debat të hapur të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Lindjen e Mesme, Olabi tha se përpjekjet e Sirisë për të vendosur siguri janë mirëpritur gjerësisht ndërkombëtarisht, por akuzoi se ato "aktualisht po minohen vetëm nga pushtimi izraelit dhe praktikat e tij kriminale në Sirinë jugore".
Ai shtoi më tej se "forcat e pushtuesit izraelit po kërkojnë çdo mjet të mundshëm për të provokuar popullin sirian".
Pavarësisht kritikave të ashpra ndaj Izraelit, Olabi pranoi se pamja më e gjerë rajonale ka treguar një përmirësim të caktuar.
"Megjithëse situata në rajon sot është përmirësuar në javët e fundit, zgjidhja përfundimtare e konfliktit ende nuk është arritur dhe situata mbetet e cenueshme ndaj përkeqësimit të ri", tha ai.
Ai lavdëroi ndërmjetësuesit ndërkombëtarë për rolin e tyre stabilizues, duke thënë se bota duhet "të falënderojë të gjitha vendet që luajnë rol ndërmjetësues, veçanërisht shtetin mik të Pakistanit, së bashku me shtetet arabe të Gjirit, Egjiptin dhe Turqinë".
Olabi gjithashtu shprehu mbështetje për angazhimin diplomatik të Washingtonit për të frenuar përshkallëzimin në rajon, veçanërisht përpjekjet e presidentit Donald Trump, dhe mirëpriti zgjatjen e armëpushimit në Liban.
"Gjatë javëve të fundit, Lindja e Mesme ka përjetuar një kërcënim të rëndë ekzistencial", tha Ibrahim Olabi.
Në lidhje me çështjen e fraksioneve të armatosura, ai mbështeti veprimin e Bejrutit kundër aktivitetit të pavarur ushtarak të Hezbollahut, duke mirëpritur "vendimin e qeverisë libaneze që refuzon çdo veprim ushtarak ose sigurie të nisur nga territori libanez jashtë kuadrit të institucioneve legjitime shtetërore, përfshirë armët e Hezbollahut".
Duke shprehur shqetësim për veprimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, ai paralajmëroi për "përshkallëzimin e rëndë dhe masat e njëanshme dhe të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar" dhe bëri thirrje për ndalimin e të gjitha veprimeve që minojnë zgjidhjen me dy shtete.