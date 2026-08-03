I dërguari i Bordit të Paqes mbërrin në Izrael për bisedime mbi fazën e dytë të armëpushimit në Gaza

Mohammad Sio
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
I dërguari kryesor i Bordit të Paqes për Gazën, Nikolay Mladenov mbërriti sot në Izrael për bisedime mbi zbatimin e fazës së dytë të planit të presidentit amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, Mladenov është planifikuar të takohet me zyrtarë të lartë izraelitë për të diskutuar mirëkuptimet në lidhje me fazën tjetër të marrëveshjes së armëpushimit të Gazës.
Të premten, Bordi i Paqes dhe presidenti amerikan Donald Trump njoftuan një marrëveshje për zbatimin e fazës tjetër të armëpushimit në Gaza, me bordin që tha se Hamasi kishte pranuar një udhërrëfyes të detajuar. Izraeli nuk e ka komentuar zyrtarisht propozimin.
Pas njoftimit, Izraeli përshkallëzoi numrin e sulmeve në të gjithë Rripin e Gazës që nga e premtja. Izraeli ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në një luftë brutale në Gaza që nga tetori 2023.
Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë enklavën, duke vrarë 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës.
Që nga fillimi i gjenocidit, Izraeli ka promovuar plane për të zhvendosur palestinezët nga Gaza në vende duke përfshirë Egjiptin dhe Jordaninë, propozime të refuzuara nga të dyja vendet, shumë shtete të tjera dhe organizata ndërkombëtare, përfshirë OKB-në.
Plani i Trumpit për Gazën thotë në mënyrë eksplicite se asnjë palestinez nuk duhet të detyrohet të largohet nga territori ndërsa palestinezët kanë refuzuar vazhdimisht propozimet e zhvendosjes.
Izraeli ka vazhduar të kufizojë hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve strehimore dhe shtëpive të parafabrikuara në Gaza, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë afërsisht 1.5 milionë njerëz të zhvendosur, vazhdojnë të përballen me kushte katastrofike humanitare.