Hyn në fuqi rregullimi i ri për origjinën preferenciale në tregtinë Turqi-Shqipëri

Hülya Ömür Uylaş
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
U bë rregullim lidhur me rregullat e origjinës preferenciale në kuadër të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Shqipërisë, raporton Anadolu.
Ndryshimi i rregullores përkatëse, i përgatitur nga Ministria e Tregtisë e Turqisë, u publikua në Gazetën Zyrtare dhe hyri në fuqi.
Rregullorja ekzistuese rregullon procedurat dhe parimet për zbatimin e rregullave të origjinës preferenciale në kuadër të Konventës Rajonale mbi Rregullat e Origjinës Preferenciale Pan-Evropë-Mesdhe.
Në kuadër të rregullimit, do të zbatohet "Protokolli 2", i cili lidhet me përkufizimin e konceptit të produkteve me origjinë dhe metodat e bashkëpunimit administrativ, i përfshirë në aneksin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Shqipërisë.
Ndërkaq, u shfuqizua "Rregullorja për Përcaktimin e Origjinës Preferenciale të Mallrave në Tregti në Kuadër të Sistemit të Kumulimit Dypalësh të Origjinës", e përgatitur nga Ministria e Tregtisë.