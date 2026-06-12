Hyn në fuqi pakti i BE-së për migracionin dhe azilin

İlayda Çakırtekin
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Pakti i Bashkimit Evropian (BE) për Migracionin dhe Azilin ka hyrë në fuqi sot, pasi u miratua në maj të vitit 2024, transmeton Anadolu.
Komisioni Evropian njoftoi se pakti reformon kornizën e bllokut evropian për migracionin dhe azilin, si dhe përcakton qasjen e re të tij ndaj migracionit.
“Për herë të parë, BE-ja ka një kuadër gjithëpërfshirës për migracionin dhe azilin, me mbrojtje të fortë të kufijve të jashtëm, rregulla të drejta dhe të vendosura për azilin dhe një ekuilibër midis solidaritetit dhe përgjegjësisë”, thuhet në deklaratë.
Vendet anëtare të BE-së nga sot do të jenë në gjendje të zbatojnë plotësisht rregullat në praktikë.
Sipas deklaratës, pakti synon të forcojë kufijtë e jashtëm përmes regjistrimit të detyrueshëm dhe kontrolleve të hollësishme të sigurisë për migrantët e parregullt që kalojnë kufijtë e BE-së.
Ai synon gjithashtu të vendosë procedura të përshpejtuara kufitare në zonat kufitare për personat që konsiderohen se nuk kanë gjasa të kenë nevojë për mbrojtje, që paraqesin rrezik për sigurinë ose që kanë mashtruar autoritetet, së bashku me kthimin e shpejtë të atyre që nuk autorizohen të hyjnë në territorin e BE-së.
Pakti parashikon afate më të shkurtra për procedurat e azilit, si dhe rregulla më të rrepta për aplikimet abuzive dhe ato të përsëritura.
Ai vendos gjithashtu atë që Komisioni Evropian e përshkruan si “një ekuilibër të drejtë midis solidaritetit dhe përgjegjësisë”, me një mekanizëm të përhershëm dhe të detyrueshëm solidariteti dhe me mundësinë që shtetet anëtare të kontribuojnë në mënyrë fleksibile.
Sipas deklaratës, pakti forcon edhe garancitë për mbrojtjen e të drejtave themelore, përfshirë monitorimin e pavarur gjatë procedurave të kontrollit dhe azilit në kufi.
“Vendet anëtare do të vazhdojnë të përshtatin dhe përmirësojnë procedurat e reja në muajt e ardhshëm, me mbështetjen e vazhdueshme të Komisionit dhe agjencive të BE-së”, shtohet në deklaratë.