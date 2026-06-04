Hungaria mbështet anëtarësimin e Ukrainës në BE nëse përmbushen angazhimet për pakicat

Burak Bir
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Hungaria do të mbështesë hapjen e grupit të parë të pranimit të Ukrainës nëse Kievi përmbush angazhimet, tha të mërkurën kryeministri hungarez, Peter Magyar, pas asaj që ai e quajti "marrëveshje gjithëpërfshirëse" midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
"Ne kemi arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse me Ukrainën për zgjerimin e të drejtave gjuhësore, arsimore, kulturore dhe politike të më shumë se 100 mijë anëtarëve të pakicës hungareze në Transcarpathia", shkroi Magyar në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai vuri në dukje se marrëveshja është rezultat i disa javësh negociatash intensive në nivel teknik midis Budapestit dhe Kievit, në të cilat morën pjesë edhe organizatat politike dhe fetare që përfaqësojnë pakicën hungareze në Transcarpathia.
Magyar theksoi se qeveria ukrainase është zotuar të përfshijë masat e dakorduara në sistemin e saj ligjor në të ardhmen e afërt dhe si rezultat, pakica hungareze do të gëzojë të drejta arsimore, kulturore, gjuhësore dhe politike dukshëm më të gjera se më parë.
"Këto angazhime do të përfshihen në planin e veprimit të Ukrainës të paraqitur në Bashkimin Evropian. Nëse kjo ndodh, qeveria hungareze do të mbështesë hapjen e grupit të parë të pranimit të Ukrainës", tha ai.
Megjithatë, Magyar shtoi se Hungaria vazhdon të kundërshtojë anëtarësimin e përshpejtuar në BE, duke thënë se nëse Ukraina arrin të mbyllë 33 kapitujt e anëtarësimit brenda 10 deri në 15 vitet e ardhshme, Hungaria do të mbështesë anëtarësimin e Ukrainës, në varësi të një referendumi ligjërisht të detyrueshëm.