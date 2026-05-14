Hungaria i jep fund gjendjes së jashtëzakonshme të vendosur gjatë pandemisë dhe luftës në Ukrainë

Şeyma Erkul Dayanç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Korniza e qeverisjes me gjendje të jashtëzakonshme në Hungari, e vendosur fillimisht gjatë pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe më vonë e zgjatur me dispozita të kohës së luftës pas luftës në Ukrainë, ka përfunduar zyrtarisht sot pas viteve të qeverisjes me dekret, transmeton Anadolu.
“Duke filluar nga sot, pas katër vitesh, gjendja e jashtëzakonshme e kohës së luftës në Hungari po përfundon”, tha kryeministri hungarez, Peter Magyar, në rrjetin social amerikan X.
“Po kthehemi në normalitet,” shtoi ai, duke theksuar se masa gjithashtu i jep fund sundimit me dekret të vendosur gjatë mandatit të ish-kryeministrit Viktor Orban.
Korniza më e gjerë ligjore speciale i lejoi qeverisë të drejtojë vendin me dekret për disa vite, sipas mediave lokale, me më shumë se 170 dekrete emergjente të nxjerra në lidhje me luftën në Ukrainën fqinje.
Sistemi u fut fillimisht në vitin 2020 gjatë pandemisë së koronavirusit dhe më vonë u zgjat në vitin 2022 pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Ish-kryeministri Orban shpalli gjendjen e jashtëzakonshme të kohës së luftës në maj të vitit 2022, pak pasi formoi qeverinë e tij të pestë, duke përmendur rreziqet e sigurisë dhe ato humanitare që vinin nga konflikti.
Partia Tisza e Magyar-it mundi Orbanin në zgjedhjet parlamentare të 12 prillit, duke i dhënë fund qeverisjes së tij 16-vjeçare dhe duke sjellë një tranzicion politik në vend.