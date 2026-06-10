Holanda rrezikon ​​​​​​mungesë të energjisë elektrike që nga viti 2028

Şeyma Erkul Dayanç
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Holanda mund të përballet me një mungesë të energjisë elektrike që në vitin 2028, dy vjet më herët se sa pritej më parë, paralajmëroi operatori kombëtar i rrjetit TenneT në raportin vjetor për Ministrinë e Çështjeve Ekonomike dhe Politikave të Klimës, transmeton Anadolu.
"Rreziku i mungesës së energjisë elektrike po rritet ndjeshëm," tha Drejtori Operativ i TenneT, Maarten Abbenhuis, duke shtuar se masat qeveritare për të siguruar kapacitetin rezervë të gjenerimit duhet të përshpejtohen.
Operatori tha se rreziku i mungesave të furnizimit po rritet për shkak të kërkesës në rritje të shpejtë për energji elektrike, të nxitur nga elektrifikimi i transportit, sistemeve të ngrohjes dhe industrisë, së bashku me një mbështetje në rritje nga burimet e energjisë së rinovueshme me ndërprerje si era dhe dielli.
TenneT kërkoi një futje të shpejtë të një mekanizmi kapaciteti, sipas të cilit termocentralet me gaz paguhen për të qëndruar në gatishmëri dhe për të siguruar energji elektrike gjatë periudhave kur prodhimi i rinovueshëm është i ulët.
Operatori i rrjetit theksoi se mungesa e mundshme nuk lidhet me kufizimet e infrastrukturës së rrjetit, por me kapacitetin e pamjaftueshëm të gjenerimit të disponueshëm gjatë kërkesës maksimale ose periudhave të prodhimit të ulët.
Ndërsa e përshkroi rrezikun e përgjithshëm si të menaxhueshëm, TenneT paralajmëroi se vonesat në zbatimin e masave të reja mund ta ekspozojnë vendin ndaj mungesave të përkohshme, veçanërisht gjatë muajve të dimrit kur kërkesa është më e lartë.