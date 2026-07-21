Holanda do të ndalojë importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite duke filluar nga shtatori

Necva Taştan Sevinç
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Holanda do të fillojë të zbatojë një ndalim të importeve nga vendbanimet ilegale izraelite në territoret e pushtuara palestineze më 22 shtator, tha sot në parlament ministri i Jashtëm, Tom Berendsen, transmeton Anadolu.
Kompanitë që përpiqen të anashkalojnë kufizimet gjithashtu do të përballen me ndjekje penale që nga ajo datë, sipas transmetuesit holandez RTL Nieuws.
Qeveria holandeze i konsideron vendbanimet në territoret e pushtuara si shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe thotë se masa synon të parandalojë tregtinë që të kontribuojë në ekzistencën e tyre të vazhdueshme.
Importet nga vendbanimet përbëhen kryesisht nga produkte bujqësore, duke përfshirë avokado, hurma, portokall, rrush dhe barishte të freskëta. Masa do të mbulojë gjithashtu produktet nga Lartësitë e pushtuara të Golanit, një rajon i njohur për prodhimin e verës.
Tregtia vjetore që përfshin territoret e prekura vlerësohet të jetë me vlerë dhjetëra miliona euro, megjithëse vlera e saktë e saj është e vështirë të përcaktohet.
- Kufizime në vende individuale dhe jo ndalim në mbarë BE-në
Sipas RTL Nieuws, disa pushtues u shmangen rregullave ekzistuese duke paraqitur produkte si me origjinë nga Izraeli dhe jo nga territoret e pushtuara.
Një shumicë në parlamentin holandez kishte kërkuar prej kohësh një ndalim të importeve nga vendbanimet ilegale dhe qeveria e mëparshme u zotua verën e kaluar të ndërmarrë veprime.
Qeveria aktuale e shpalli masën në maj dhe kërkoi një opinion urgjent nga Këshilli i Shtetit. Berendsen tha se opinioni nuk kërkon ndryshime në dekretin e sanksioneve, duke e lejuar atë të hyjë në fuqi në shtator.
Një politikë e vendosur që nga viti 2006 që dekurajon kompanitë holandeze të bëjnë biznes duke kontribuar në ndërtimin ose mirëmbajtjen e vendbanimeve do të mbetet gjithashtu në fuqi.
Holanda është ndër një numër në rritje i vendeve të BE-së që vendosin kufizime kombëtare pasi shtetet anëtare mbeten të ndara për një ndalim në mbarë bllokun.
Belgjika miratoi një ndalim të ngjashëm importi më 18 korrik ndërsa Spanja dhe Sllovenia gjithashtu kanë miratuar masa të tilla. Parlamenti i Irlandës miratoi ndalimin e tij më 15 korrik.