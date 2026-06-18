Holandë, rreth 300 mijë familje të prekura rëndë nga kriza energjetike

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Rreth 300 mijë familje në Holandë pritet të preken rëndë nga kriza e vazhdueshme e energjisë, sipas hulumtimit të Byrosë Qendrore të Planifikimit të Holandës (CPB), njoftoi sot "NOS News", transmeton Anadolu.
Byroja tha se familjet me të ardhura të ulëta mund të humbin deri në 6 për qind të fuqisë blerëse ndërsa ato që fitojnë deri në të ardhurat mesatare mund të kenë rënie deri në 4 për qind.
Më të goditur janë familjet me të ardhura të ulëta, por me kosto të larta energjie ose transporti, veçanërisht ato që jetojnë në shtëpi të izoluara keq ose që udhëtojnë në distanca të gjata.
Për një familje mesatare holandeze, ndikimi pritet të mbetet i kufizuar në më pak se 1 për qind.
Byroja tha se ashpërsia e krizës është e lidhur me zhvillimet globale të energjisë, përfshirë tensionet që ndikojnë në rrjedhat e naftës dhe gazit përmes rrugëve kyçe si Ngushtica e Hormuzit, megjithëse çmimet janë lehtësuar pas zhvillimeve të fundit diplomatike.
Raporti vuri në dukje se debati në Holandë është përqendruar në çmimet e karburantit, me qeverinë e cila ka zgjedhur kundër shkurtimeve të gjera të taksave dhe në vend të kësaj ka futur masa të synuara mbështetëse.
Byroja tha se strehimi më i qëndrueshëm dhe skemat e synuara si qiraja elektrike me zbritje mund të ndihmojnë në uljen e presionit afatgjatë mbi familjet e cenueshme.