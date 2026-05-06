Holandë, hendeku mes të pasurve dhe të varfërve po “zgjerohet” për shkak të sistemit tatimor

Burak Bir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Të pasurit në Holandë po bëhen gjithnjë e më të pasur, pasi sistemi tatimor holandez nuk po arrin të adresojë pabarazitë ekonomike, transmeton Anadolu.
Byroja për Analiza të Politikave Ekonomike (CPB) në analizën e saj tha se sistemi tatimor nuk po arrin të trajtojë pabarazitë ekonomike mes familjeve dhe në disa raste taksat në Holandë madje po e zgjerojnë hendekun mes të pasurve dhe të varfërve.
Shifrat treguan se ndërmjet viteve 2011 dhe 2019, të ardhurat e 0,01 për qind të familjeve më të pasura u rritën me më shumë se 70 për qind, ndërsa pothuajse të gjithë të tjerët panë rritje të të ardhurave vetëm ndërmjet 4 për qind dhe 8 për qind, raportoi transmetuesi holandez NOS.
Ndërkohë, gjatë së njëjtës periudhë, pjesa e të ardhurave që mbahej nga 1 pënqindshi i familjeve më të pasura në Holandë u rrit nga 12 për qind në 15 për qind.
“Në letër, taksat në Holandë janë progresive, por në praktikë fituesit më të mëdhenj paguajnë relativisht më pak taksa sesa grupi poshtë tyre”, tha byroja.
Grupi i pavarur theksoi se dallimet mes familjeve po zgjerohen në disa mënyra, duke shtuar se të ardhurat nga fitimet e kompanive dhe investimet janë zhvilluar shumë më favorshëm gjatë dekadave të fundit sesa pagat e punonjësve dhe nëpunësve civilë.
Në vitin 2019, të ardhurat mesatare të 1 përqindshit më të pasur ishin afërsisht 600 mijë euro (705 mijë dollarë), ndërsa për 0,01 përqindshin më të pasur tejkalonin 15.2 milionë dollarë.
Byroja gjithashtu paralajmëroi se kjo mund të ndikojë në mundësitë e barabarta.