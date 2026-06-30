Holandë, arrestime pas trazirave në festimet e tifozëve marokenë për Botërorin

Şeyma Erkul Dayanç
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Disa persona u arrestuan pas festimeve nga mbështetësit marokenë gjatë natës të hënën, pasi fitorja e ekipit kombëtar në Kupën e Botës ndaj Holandës çoi në trazira në disa qytete holandeze sot, sipas gazetës holandeze NU.nl, transmeton Anadolu.
Qindra mbështetës u mblodhën në distriktin Schilderswijk të Hagës pasi Maroku kaloi në raundin e 16-të pas një fitoreje me penalti ndaj ekipit holandez. Festimet fillimisht përfshinë fishekzjarrë, flamuj marokenë, shoferë që u binin borive dhe njerëz që kërcenin në rrugë.
Policia holandeze tha se oficerët u shënjestruan më vonë me fishekzjarre dhe gurë, duke nxitur vendosjen e një automjeti me ujë me presion për të shpërndarë një grup të mbledhur në Vaillantlaan, një rrugë kryesore në distrikt.
Policia tha se disa persona u arrestuan nën dyshimin për dhunë publike. Festime u raportuan edhe në Amsterdam, Utrecht dhe Amersfoort, ku mbështetësit u mblodhën, valëvitën flamujt marokenë, ndezën fishekzjarrë dhe drejtuan automjete nëpër rrugë duke u rënë borive.
Maroku kaloi në raundin e 16-të pasi barazoi 1-1 me Holandën përpara se të fitonte 3-2 përmes penaltive.
Fitorja vazhdon ecurinë e fortë të Marokut në Kupën e Botës pasi "Luanët e Atlasit" u bënë vendi i parë afrikan dhe arab që arriti në gjysmëfinalen e Kupës së Botës të fundit, në 2022 në Katar.