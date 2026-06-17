Hillary Clinton: Netanyahu "i fiksuar" për sulmin ndaj Iranit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite

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17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ish-Sekretarja e Shtetit e SHBA-së, Hillary Clinton, tha të mërkurën se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ishte "këmbëngulës" dhe "i fiksuar" me sulmin ndaj Iranit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite gjatë mandatit të saj, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë me redaktorin e New Yorker, David Remnick, në një aktivitet në New York City, Clinton diskutoi qasjen e Netanyahut ndërsa ajo shërbente si sekretare shteti.
Clinton tha se Netanyahu këmbëngulte pa pushim për të sulmuar Iranin.
"Ai thoshte: 'Ju duhet të na mbështesni në sulmin ndaj Iranit'. Kjo ndodhi gjatë periudhës nga viti 2009 deri në vitin 2012", tha Clinton.
Ajo tha se çështja e sulmit ndaj Iranit ishte një temë e përsëritur dhe kujtoi një bisedë të gjatë telefonike me Netanyahun dhe ministrin e atëhershëm të Mbrojtjes së Izraelit, Ehud Barak.
"Ata thoshin gjëra të tilla si: 'Aeroplanët tanë janë në pistë'. Dhe unë thoja: 'Epo, fat të mbarë. Dua të them, në rregull, por pse po e bëni këtë?'" tha Clinton.
Pasi Remnick vuri në dukje se "Pra, si një aleat që merr shumë ndihmë, ata po luanin lojëra me ju", Clinton u përgjigj : "Gjithmonë. Sigurisht".
Clinton tha se Netanyahu kishte qenë prej kohësh "i fiksuar" si me sulmin ndaj Iranit ashtu edhe me normalizimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite gjatë kohës së saj në detyrë.
Ajo shtoi se e njëjta qasje mund të shihet edhe në marrëdhënien e Netanyahut me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.