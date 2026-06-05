Hezbollahu thotë se ka kryer sulme të shumta që synojnë trupat izraelite

Tarek Chouiref
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Grupi Hezbollah tha të premten se luftëtarët e tij kryen një seri sulmesh që synonin trupat izraelite pranë kështjellës Beaufort në Libanin jugor, duke përfshirë një sulm me "raketë precize", transmeton Anadolu.
Në deklarata të veçanta, grupi libanez tha se synonte grumbullimet e trupave dhe automjeteve ushtarake izraelite pranë kështjellës historike me një raketë precize dhe kreu bombardime artilerie në zonë në tre valë të ndara.
Gjithashtu tha se luftëtarët e tij shpërthyen mjete shpërthyese kundër një force izraelite që po përpiqej të avanconte në lindje të vendbanimit të Ghandouriyeh, duke shkaktuar atë që i përshkroi si viktima të konfirmuara.
Thuhet se forcat izraelite më vonë evakuuan të plagosurit nën tymin e fortë përpara se të nisnin granatimet artilerie dhe sulmet ajrore në zonën përreth.
Më herët, grupi tha se kreu 25 operacione kundër forcave izraelite në Libanin jugor gjatë 24 orëve të mëparshme, duke përfshirë sulme me dronë, raketa dhe antitank.
Ushtria izraelite tha të enjten se një komandant tankesh nga Batalioni i 75-të i Brigadës së 7-të të Blinduar u vra në Libanin jugor, duke e çuar numrin e vdekjeve ushtarake izraelite në 28 që nga fillimi i luftës në Iran në fund të shkurtit.
Të mërkurën, Libani dhe Izraeli ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e tyre të brishtë dhe të krijojnë "zona pilot", duke e vendosur ushtrinë libaneze nën kontroll territorial ekskluziv, me të gjithë aktorët joshtetërorë të përjashtuar.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas një raundi të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja të mbajtura në Departamentin e Shtetit.
Bisedimet pasuan javë të sulmeve thuajse ditore izraelite në Liban që kanë vrarë afro 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.