Hezbollahu rrëzon një dron izraelit në jug të Libanit

Lina Altawell
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Hezbollahu tha sot se ka rrëzuar një dron të ushtrisë izraelite në jug të Libanit mes sulmeve ajrore të vazhdueshme nga Tel Avivi, transmeton Anadolu.
Grupi tha në një deklaratë se luftëtarët e tij rrëzuan një dron të tipit "Hermes 450" në qytetin Nabatieh duke përdorur një raketë tokë-ajër. Ai tha se rrëzimi ishte "në përgjigje të shkeljeve izraelite të armëpushimit dhe ndërhyrjeve në hapësirën ajrore libaneze".
Ushtria izraelite konfirmoi se një nga dronët e saj u rrëzua në jug të Libanit nga një raketë e Hezbollahut. Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer sulme ndaj Libanit që kanë vrarë të paktën 2.534 persona, kanë plagosur 7.863 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, sipas shifrave zyrtare.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon shkeljet e përditshme përmes sulmeve dhe shkatërrimit të përhapur të shtëpive në dhjetëra fshatra në jug të Libanit.
Izraeli pushtoi disa zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta e mëparshme midis viteve 2023 dhe 2024 dhe ka përparuar gati 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës aktuale.