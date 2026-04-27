Hezbollahu refuzon bisedimet direkte Liban-Izrael, paraqet 5 pika për zgjidhje

Lina Altawell
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, Naim Qassem përsëriti sot "refuzimin kategorik" të negociatave të drejtpërdrejta midis Libanit dhe Izraelit, duke paraqitur 5 pika për zgjidhjen e konfliktit aktual, transmeton Anadolu.
Qassem tha në një deklaratë se grupi i tij "refuzon kategorikisht" negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin, duke përsëritur se Hezbollahu do të vazhdojë "rezistencën e tij mbrojtëse" dhe nuk do të heqë dorë nga armët e tij.
Ai kritikoi mbajtjen e dy raundeve të bisedimeve të drejtpërdrejta midis Libanit dhe Izraelit për herë të parë në 43 vjet, të cilat u zhvilluan në Washington disa ditë më parë nën sponsorizimin e SHBA-së. "Në këtë atmosferë sakrifice dhe dinjiteti dhe mposhtjes së armikut, autoriteti (libanez) nxitoi në një lëshim poshtërues dhe të panevojshëm, justifikimi i të cilit është nënshtrimi", pohoi Qassem.
"Pika hyrëse dhe zgjidhja është arritja e 5 pikave para çdo gjëje tjetër", argumentoi ai. Qassem i renditi këto pika si "ndalimi i agresionit në tokë, det dhe ajër, tërheqja e Izraelit nga territoret e pushtuara, lirimi i të ndaluarve, kthimi i banorëve në të gjitha fshatrat dhe qytetet e tyre dhe rindërtimi".
“Ky autoritet nuk mund të vazhdojë ndërsa heq dorë nga të drejtat e Libanit, lëshon tokë dhe i kundërvihet popullit të tij rezistent”, tha ai.
Kreu i Hezbollahut u bëri thirrje autoriteteve libaneze të “kthehen te populli i tyre për ta bashkuar atë, në mënyrë që ata të mos jenë një autoritet i një fraksioni, por i popullit, bazuar në konsensusin që formoi Marrëveshjet e Taifit, të cilat mbështesin kushtetutën tonë aktuale”.
Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion të tjerë janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze. Një armëpushim 10-ditor u shpall midis Libanit dhe Izraelit më 17 prill, megjithëse Tel Avivi e shkeli atë vazhdimisht.
Të enjten, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Libani dhe Izraeli ranë dakord të zgjasin armëpushimin me tre javë pas një raundi të dytë bisedimesh midis dy palëve në Washington. Duke përmendur shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga Izraeli, Hezbollahu ka kryer një seri sulmesh me dronë që shënjestrojnë ushtarët izraelitë në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit.