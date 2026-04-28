Hezbollahu njofton se ka goditur me dronë mjetet ushtarake izraelite në Libanin jugor

Tarek Chouiref
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Grupi libanez Hezbollah tha të hënën se kreu dy sulme me dronë që synonin ushtarët dhe mjetet ushtarake izraelite në Libanin jugor, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se luftëtarët e tij goditën një tank izraelit me një dron në qytetin Al-Qantara, duke pretenduar një goditje të drejtpërdrejtë.
Në një deklaratë të veçantë, Hezbollah tha se goditi gjithashtu një buldozer izraelit me një dron ndërsa po shembte shtëpitë e civilëve në Bint Jbeil.
Hezbollah tha se shënjestroi gjithashtu dy tubime ushtarësh izraelitë në Naqoura me dy dronë, duke raportuar viktima të konfirmuara.
Grupi gjithashtu publikoi pamje në Telegram që tregonin atë që e quajti një sulm me dronë që synonte ushtarët izraelitë dhe një forcë evakuimi në Taybeh në Libanin jugor të dielën.
Pamjet treguan një dron që godiste drejtpërdrejt tubimin, ndërsa Hezbollah tha se përfshinte edhe imazhe nga kamerat e ushtarëve izraelitë që tregonin momentin kur një helikopter u shënjestrua ndërsa ulej për të evakuuar të plagosurit.
Grupi tha se sulmet u kryen në përgjigje të asaj që e përshkroi si shkelje të marrëveshjes së armëpushimit nga Izraeli, duke përfshirë sulme ndaj fshatrave jugore dhe prishjen e shtëpive.
Më herët të hënën, ushtria izraelite tha se një dron i Hezbollahut shpërtheu pranë forcave të saj në Libanin jugor dhe se një dron tjetër u kap, duke shtuar se nuk pati viktima.
Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Një armëpushim 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit u shpall më 17 prill, megjithëse Tel Avivi e shkeli atë vazhdimisht.
Të enjten, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se Libani dhe Izraeli ranë dakord të zgjasin armëpushimin me tre javë pas një raundi të dytë bisedimesh midis dy palëve në Washington.