Hezbollahu njoftoi se kreu 13 sulme ndaj forcave dhe mjeteve ushtarake izraelite në Libanin jugor

Tarek Chouiref
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Hezbollahu tha se kreu 13 sulme ndaj forcave dhe vendeve ushtarake izraelite në përgjigje të sulmeve të intensifikuara izraelite në Libanin jugor.
Në deklarata të veçanta, grupi tha se luftëtarët e tij shënjestruan grumbullime të trupave izraelite, automjete ushtarake dhe pozicione në Libanin jugor duke përdorur dronë, predha artilerie dhe armë të drejtuara.
Hezbollahu tha se sulmet shënjestruan një buldozer ushtarak në fshatin Deir Siryan, dy tanke Merkava në Al-Bayyada dhe Bint Jbeil, një platformë Iron Dome pranë Jal al-Allam dhe një qendër komande në al-Bayyada.
Grupi tha gjithashtu se shënjestroi tre grupe ushtarësh dhe automjetesh izraelite në vendbanime Shamaa dhe Deir Siryan, si dhe në zonën e trekëndëshit Alman al-Qusayr.
Hezbollahu tha se sulmet u kryen "në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij" dhe në përgjigje të shkeljeve të armëpushimit izraelit dhe sulmeve ndaj fshatrave në Libanin jugor.
Në javët e fundit, dronët me fibra optike të lëshuar nga Hezbollahu kundër trupave izraelite që veprojnë në Libanin jugor janë shfaqur si një sfidë në rritje për Izraelin për shkak të vështirësisë së zbulimit të tyre.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu kohët e fundit i përshkroi dronët si një "kërcënim të madh" dhe i kërkoi ushtrisë t'i përballet atyre.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të Gazës prej shumë vitesh.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.727 persona dhe kanë plagosur 8.438 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion, rreth një e pesta e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, duke përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024, dhe ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.