Hezbollahu kreu 37 sulme që synonin forcat izraelite dhe "Kupolën e Hekurt"

Tarek Chouiref
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Hezbollahu njoftoi sot se ka kryer 37 sulme që synonin forcat dhe pozicionet ushtarake izraelite në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit gjatë 24 orëve të fundit, duke thënë se operacionet u kryen në mbrojtje të Libanit dhe në përgjigje të shkeljeve të armëpushimit izraelit, transmeton Anadolu.
Sulmet përfshinin sulme me dronë shpërthyes, breshëri raketash dhe zjarr me raketa antitank që synonin grumbullimet e trupave izraelite, automjetet ushtarake dhe vendet ushtarake në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit.
Grupi libanez tha se synonte një platformë të "Kupolës së Hekurt" në bazën ushtarake Jal al-Allam në veri të Izraelit me dronë shpërthyes dhe goditi disa tanke "Merkava" dhe automjete inxhinierike ushtarake. Grupi tha se luftëtarët e tij u përballën me forcat izraelite në distancë të afërt në Zawtar al-Sharqiya, duke i detyruar ata të tërhiqeshin përpara se forcat izraelite të fillonin bombardime të rënda në zonë.
Hezbollahu shtoi se një sulm me dronë synonte ushtarët izraelitë në kampin "Galilee Forest" në veri të Izraelit ndërsa një tjetër goditi një tendë që strehonte trupa izraelite në Naqoura.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer ofensivë të zgjeruar në Liban, duke vrarë më shumë se 3.200 njerëz, duke plagosur mbi 9.600 dhe duke zhvendosur mbi 1.6 milion, sipas shifrave zyrtare.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.