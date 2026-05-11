Hezbollahu kreu 24 sulme kundër ushtrisë izraelite në jug të Libanit

Tarek Chouiref
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Hezbollahu tha se ka kryer 24 sulme që synonin pozicionet e ushtrisë izraelite, trupat dhe automjetet ushtarake në jug të Libanit gjatë 24 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
Grupi tha se sulmet synonin grumbullimet e trupave izraelite, tanket "Merkava", buldozerët "D9", pajisjet ushtarake dhe qendrat e komandës të sapokrijuara në disa zona kufitare, përfshirë Khiam, Deir Seryan, Tayr Harfa, Bayyada, Rashaf dhe Naqoura.
Hezbollahu tha se operacionet përfshinin dronë shpërthyes, breshëri raketash, granatime artilerie dhe raketa të drejtuara, duke pretenduar "goditje të konfirmuara" në disa sulme. Grupi tha se sulmet u kryen në përgjigje të shkeljeve izraelite të marrëveshjes së armëpushimit dhe sulmeve ndaj civilëve dhe fshatrave në jug të Libanit.
Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan të dielën vonë në disa zona të Galilesë së Epërme të Izraelit për herë të dytë brenda disa orësh pas raportimeve për infiltrim të dronëve nga Libani, sipas të përditshmes izraelite "Yedioth Ahronoth".
Ushtria izraelite tha se forcat ajrore kapën një "objektiv të dyshimtë ajror" të nisur nga Libani pasi sirenat u aktivizuan në zonat veriore, duke pretenduar se incidenti përbënte “një shkelje tjetër” të marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu.
Pavarësisht armëpushimit në fuqi që nga 17 prilli, i cili më vonë u zgjat deri në mesin e majit, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme të përditshme në Liban dhe të shkëmbejë zjarr me Hezbollahun.
Sulmet e Izraelit ndaj Libanit që nga 2 marsi, menjëherë pas fillimit të luftës me Iranin në fund të shkurtit, kanë vrarë 2.846 persona, kanë plagosur 8.693 dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion.
Ajo gjithashtu mban një të ashtuquajtur “zonë tampon” në territorin libanez. SHBA-ja do të presë bisedime paqeje midis dy vendeve më 14-15 maj në Washington DC.