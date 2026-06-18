Hegseth: Pentagoni do të veprojë si "shkop i madh" në negociatat me Iranin

Muhammed Yasin Güngör
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka deklaruar se ushtria amerikane do të mbetet një forcë vendimtare pas përpjekjeve diplomatike me Iranin, duke u zotuar se do të rifillojë armiqësitë nëse Teherani shkel kuadrin e ri të paqes, transmeton Anadolu.
"Ne do të jemi shkopi i madh pas negociatave", u tha Hegseth gazetarëve në Bruksel pas takimit të ministrave të Mbrojtjes të NATO-s.
Ai e përshkroi memorandumin e mirëkuptimit si një marrëveshje "të bazuar në performancë", e cila mbështetet në verifikim të rreptë dhe jo në besim, duke e krahasuar atë me atë që ai e quajti politikat "tigër prej letre" të administratave të mëparshme.
Hegseth theksoi se marrëveshja "lindi nga forca" pas muajsh të një bllokade detare "të pa depërtueshme" dhe sulmesh ajrore.
Ai paralajmëroi se Pentagoni është i gatshëm të rifillojë fushatën e bombardimeve nëse Irani nuk arrin të çmontojë programin e tij bërthamor dhe të dorëzojë të gjithë materialin e pasuruar.
"Nëse Irani nuk respekton marrëveshjen, atëherë ne jemi më se të aftë të rivendosim një bllokadë të hekurt", shtoi ai, megjithëse tha se SHBA-ja nuk e "preferon" këtë.
- Qëndrimi rajonal, aleatët
Lidhur me Ngushticën e Hormuzit, shefi i mbrojtjes amerikane theksoi se vendet evropiane dhe aziatike duhet të marrin drejtimin në sigurimin e kësaj rruge ujore, pasi ato varen më shumë nga rrjedhat e energjisë përmes saj.
Të mërkurën, presidenti francez, Emmanuel Macron, tha se një nismë shumëkombëshe për sigurinë detare, që përfshin rreth 20 vende dhe është zhvilluar nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, është gati të lehtësojë rifillimin e trafikut detar dhe të mbrojë anijet tregtare.
Hegseth tha se teksa SHBA-ja do të "tërhiqet një hap pas" për të lejuar tregtinë ndërsa bllokada hapet si pjesë e marrëveshjes me Iranin, vendi i tij do të vazhdojë të përshtatë nivelet e trupave të tij në rajon bazuar në kapacitetet e nevojshme.
"Ne kemi pasur baza në atë rajon për një kohë të gjatë. Shumë prej tyre do të mbeten ashtu siç janë dhe ne do të shohim se sa trupa na nevojiten në zonë", tha ai.
Shefi i Pentagonit dha gjithashtu një paralajmërim të drejtpërdrejtë për Mbretërinë e Bashkuar lidhur me asetet strategjike si baza në Diego Garcia. Ai tha se, ndonëse aleanca e mbrojtjes SHBA-Mbretëri e Bashkuar "është një aleancë e rëndësishme", Washingtoni nuk do të tolerojë që aleatët të "qëndrojnë në fund të pistës me një tabelë në dorë" për të kufizuar operacionet ajrore amerikane gjatë situatave ushtarake emergjente.