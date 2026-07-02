Hegseth përballet me protesta gjatë ceremonisë “Washingtoni i sigurt dhe i bukur”

Berk Kutay Gökmen
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, është përballur me protestues teksa drejtonte ceremoninë e Task Forcës “DC i sigurt dhe i bukur” të administratës së presidentit Donald Trump në Washington DC, transmeton Anadolu.
Gjatë ceremonisë në parkun Meridian Hill, ku ishin mbledhur pjesëtarë të Gardës Kombëtare, dhjetëra protestues u mblodhën pranë parkut për të protestuar kundër sekretarit Hegseth.
Pamjet tregojnë protestuesit duke brohoritur në një distancë të afërt nga vendi ku Hegseth dhe rreth 200 pjesëtarë të Gardës Kombëtare ishin mbledhur në park.
Në postimet në rrjetet sociale, një protestues shihej duke mbajtur një flamur palestinez, ndërsa një person tjetër mbante një pankartë ku shkruhej “Arrestoni Hegseth-in”. Sipas postimeve në rrjetet sociale, protestuesit kërkojnë një “DC të lirë”.
Në fjalimin e tij drejtuar Gardës Kombëtare, Hegseth tha se “kjo zhurmë në sfond është e përkryer”, duke iu referuar protestave.
“Është zëri i mosmirënjohësve, i mosmirënjohjes, i njerëzve që janë aq të verbuar nga ideologjia sa nuk mund të shohin ligjin, rendin dhe logjikën e shëndoshë përpara tyre”, tha ai.
Parku Meridian Hill u rikonstruktua nga Shërbimi i Parqeve Kombëtare dhe Departamenti i Brendshëm si pjesë e një nisme më të gjerë për restaurimin dhe përmirësimin e parqeve federale dhe hapësirave publike në të gjithë kryeqytetin e vendit, në përgatitje për 250-vjetorin e SHBA-së, i cili shënohet këtë të shtunë, më 4 korrik.
Megjithëse projekte të tilla zbukurimi zakonisht janë të mirëpritura nga publiku, iniciativa aktuale ka qenë e diskutueshme si për përzgjedhjen e projekteve ashtu edhe për përdorimin e kontratave pa tender për angazhimin e kompanive që kryejnë punimet, të cilat në disa raste kanë dhënë rezultate zhgënjyese.
Punimet janë në përputhje me Task Forcën “DC i sigurt dhe i bukur” të presidentit Trump, e krijuar me një urdhër ekzekutiv të marsit të vitit 2025, i cili u kërkon agjencive federale të koordinojnë përpjekjet për sigurinë publike dhe zbukurimin e qytetit në të gjithë Washingtonin.