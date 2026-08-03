Hebrenjtë ultra-ortodoksë bllokojnë rrugët e Kudsit në shenjë proteste kundër rekrutimit ushtarak

Tarek Chouiref
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Dhjetëra hebrenj ultra-ortodoksë bllokuan rrugët në Kuds të dielën gjatë protestave kundër shërbimit të detyrueshëm ushtarak, me policinë izraelite që tha se demonstrata u përshkallëzua në një trazirë pasi pjesëmarrësit refuzuan urdhrat për t'u shpërndarë, njoftuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Protestat u zhvilluan mes një vendosjeje të madhe të policisë izraelite në të gjithë qytetin, raportoi gazeta "Yedioth Ahronoth". Kanali izraelit "Channel 12", duke cituar policinë, tha se demonstruesit injoruan thirrjet e përsëritura nga një oficer për të pastruar zonën, duke bërë që policia të ndërhyjë.
Në anën tjetër, kanali izraelit "Channel 7" citoi kryeministrin Benjamin Netanyahu të thoshte në një takim me dyer të mbyllura se "kushdo që nuk studion Torën dhe as nuk shërben në ushtri do të shkojë në burg". Sipas transmetuesit, Netanyahu tha se legjislacioni që pezullon arrestimin e atyre që shmangin rekrutimin ushtarak nuk ka arritur të rrisë rekrutimin midis hebrenjve ultra-ortodoksë.
Ai shtoi se pas zgjedhjeve, do të futet një legjislacion i ri për të përmbushur nevojat e ushtrisë izraelite për fuqi punëtore, sipas të cilit kushdo që nuk studion Torën ose do të shërbejë në ushtri ose do të përballet me burgim. Protestat erdhën disa ditë pasi policia izraelite arrestoi 63 hebrenj ultra-ortodoksë gjatë demonstratave të ngjashme në Kuds.
Mosmarrëveshja mbi shërbimin ushtarak është intensifikuar që kur Gjykata Supreme e Izraelit vendosi në qershor 2024 se burrat ultra-ortodoksë hebrenj i nënshtrohen shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe urdhëroi pezullimin e financimit shtetëror për institucionet fetare, studentët e të cilëve refuzojnë të regjistrohen.
Hebrenjtë ultra-ortodoksë përbëjnë rreth 13 për qind të popullsisë së Izraelit prej më shumë se 10 milionë banorësh. Shumica kundërshtojnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, duke argumentuar se studimi me kohë të plotë i Torës duhet të ketë përparësi dhe se shërbimi ushtarak kërcënon mënyrën e tyre fetare të jetesës.