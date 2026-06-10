Haxhiu takon në Sofje homologen bullgare, kërkon mbështetje për integrimin euroatlantik të Kosovës

Agim Sulaj
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, zhvilloi takim me Presidenten e Republikës së Bullgarisë, Iliana Iotova, në margjinat e Samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Sofje, transmeton Anadolu.
Zyra e Presidentes njofton se Haxhiu e uroi Presidenten Iotova për marrjen e detyrës dhe shprehu mirënjohjen e Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme të Bullgarisë ndaj shtetndërtimit, subjektivitetit ndërkombëtar dhe rrugës euroatlantike të Kosovës.
Në takim u diskutua për hapat e ardhshëm të Kosovës në procesin e integrimit evropian, për mbështetjen në anëtarësimin në Këshillin e Evropës, si dhe për rëndësinë e një perspektive më të qartë të Kosovës drejt NATO-s.
Haxhiu theksoi po ashtu interesimin për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, ekonomisë dhe arsimit, si dhe për forcimin e lidhjeve ndërmjet institucioneve, bizneseve dhe qytetarëve të dy vendeve.
Në takim u përmend edhe komuniteti bullgar në Kosovë, për të cilin u.d. Presidentja Haxhiu ritheksoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për respektimin e të drejtave, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në jetën publike.