Haxhilerët nga e gjithë bota mblidhen në malin Arafat për pelegrinazhin e Haxhit

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Rreth 1.8 milionë haxhilerë muslimanë sot u drejtuan drejt fushave të malit Arafat në Arabinë Saudite, në kulmin e pelegrinazhit vjetor të Haxhit, raporton Anadolu.
Grupet e haxhilerëve u monitoruan nga afër nga forcat e sigurisë të vendosura përgjatë rrugëve dhe shtigjeve për të menaxhuar turmat në përputhje me planet e miratuara, njoftoi agjencia saudite e shtypit.
Agjencia raportoi trafik të qetë ndërsa haxhilerët udhëtonin nga Mina në Arafat.
Në Arafat, ata do të kryejnë lutjet e mesditës dhe të pasdites në forma të kombinuara dhe të shkurtuara në xhaminë "Namirah".
Në perëndim të diellit, ata do të vazhdojnë për në Muzdalifah, ku do të kryejnë lutjet e perëndimit të diellit dhe të natës, pastaj do të qëndrojnë gjatë natës deri në agimin e ditës tjetër.
Ritualet e Haxhit filluan zyrtarisht të hënën me haxhilerët që mbërrijnë në Mina, në perëndim të Arabisë Saudite, mes shërbimeve të gjera dhe masave të sigurisë që synojnë lehtësimin e pelegrinazhit.
Sezoni gjashtëditor i Haxhit përfshin qëndrimin në Arafat sot, qëndrimet brenda natës në Muzdalifah, ritualin simbolik të gjuajtjes me gurë dhe tavafin (rrotullimin) e lamtumirës në Qabe në Mekë.
Haxhi përbëhet nga disa rituale, të cilat kanë për qëllim të simbolizojnë konceptet thelbësore të besimit islam dhe të përkujtojnë sprovat e Profetit Ibrahim dhe familjes së tij.
Autoritetet saudite kanë zgjeruar masat organizative dhe të sigurisë për sezonin e Haxhit 2026, përfshirë përdorimin e teknologjive të mbikëqyrjes dhe sistemeve të monitorimit të turmës për të menaxhuar lëvizjen e haxhilerëve dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në vendet e shenjta.