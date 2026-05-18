Hamasi: Urdhri izraelit që lejon ekzekutimin e të burgosurve palestinezë, përshkallëzim i rrezikshëm

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Hamasi tha sot se urdhri ushtarak izraelit që lejon ekzekutimin e të burgosurve palestinezë shënon "përshkallëzim të rrezikshëm" dhe "shkelje flagrante" të së drejtës ndërkombëtare ndërsa i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi Izraelin për të revokuar ligjin, transmeton Anadolu.
"Ky urdhër përfaqëson përshkallëzim të rrezikshëm, shkelje flagrante të të gjitha normave dhe ligjeve ndërkombëtare dhe zgjatim të një politike kriminaliteti", tha grupi në një deklaratë.
"(Ky) vendim kriminal frikacak nuk do ta dekurajojë popullin tonë në vështirësi nga vazhdimi i luftës dhe rezistencës së tij legjitime në mbrojtje të tokës dhe vendeve të shenjta", shtoi grupi palestinez.
Hamasi u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha organizatave të të drejtave të njeriut dhe atyre ligjore të ushtrojnë presion mbi Izraelin me të gjitha mjetet për të revokuar "vendimin e pavlefshëm racist".
Ai bëri thirrje që udhëheqësit izraelitë të mbahen përgjegjës për shkeljet e tyre të vazhdueshme kundër palestinezëve dhe kërkoi bojkot gjithëpërfshirës të Izraelit "derisa të ndalojë politikat e tij të vrasjes dhe terrorizmit".
Kanali 14 i Izraelit raportoi të dielën vonë se ministri i Mbrojtjes, Israel Katz kishte udhëzuar ushtrinë të fillonte zbatimin e ligjit të dënimit me vdekje kundër të burgosurve palestinezë të akuzuar për kryerjen e sulmeve vdekjeprurëse kundër izraelitëve.
Ky veprim erdhi pasi kreu i Komandës Qendrore të ushtrisë izraelite, Avi Bluth nënshkroi urdhër ushtarak që lejon zbatimin e dënimit me vdekje për të burgosurit palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar.
Parlamenti izraelit (Knesseti) miratoi në mars një ligj që lejon ekzekutimin e palestinezëve të dënuar për kryerjen e sulmeve vdekjeprurëse kundër izraelitëve. Javën e kaluar, Knesseti miratoi legjislacionin për krijimin e një gjykate të posaçme ushtarake për ata që Izraeli pretendon se janë anëtarë të njësisë elitare të Hamasit.
Më shumë se 9.600 palestinezë, përfshirë 350 fëmijë dhe 73 gra, mbahen aktualisht në burgjet izraelite dhe përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, sipas organizatave të të drejtave palestineze dhe izraelite.