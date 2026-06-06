Hamasi thotë se kanë filluar bisedimet në Kajro për zbatimin e armëpushimit në Gaza

Şahin Demir
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Hamasi tha të shtunën se ka nisur takime në Kajro me ndërmjetësues dhe fraksione palestineze për të diskutuar përfundimin e zbatimit të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe përgatitjet për fazën e dytë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me video, zëdhënësi i Hamasit Hazem Qassem tha se takimet do të përqendrohen në sigurimin e zbatimit të plotë të fazës së parë të marrëveshjes, përfshirë përfundimin e asaj që ai e quajti shkelje izraelite, rihapjen e pikave kufitare dhe lejimin e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.
Ai shtoi se bisedimet do të trajtojnë edhe çështje të lidhura me fazën e dytë të armëpushimit, përfshirë propozime mbi vendosjen e forcave ndërkombëtare në Gaza dhe çarmatimin e fraksioneve palestineze.
Qassem tha se Hamasi i ka qasur negociatat me ndjenjë përgjegjësie kombëtare, duke vendosur interesat më të larta të popullit palestinez në qendër të përpjekjeve të tij politike.
Ai shtoi se lëvizja po punon për të parandaluar kthimin e luftës në Gaza dhe për të mbrojtur palestinezët në enklavë.
Një delegacion i lartë i Hamasit mbërriti në Kajro të premten për bisedime me zyrtarë egjiptianë mbi zbatimin e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit dhe krijimin e mekanizmave për kalimin në fazën e dytë.
Sipas Hamasit, delegacioni udhëhiqet nga Khalil al-Hayya, udhëheqësi i lëvizjes në Gaza dhe negociatori kryesor.
Donald Trump njoftoi një plan me 20 pika në shtator, i cili parasheh një kornizë armëpushimi që përfshin lirimin e pengjeve izraelite, tërheqjen e Izraelit nga Gaza, formimin e një administrate teknokratike dhe vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizuese, si dhe thirrjen që Hamasi të çarmatoset.
Faza e parë e marrëveshjes përfshinte një armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve mes Izraelit dhe fraksioneve palestineze. Megjithatë, burime palestineze thonë se Izraeli ka vazhduar ta shkelë marrëveshjen pothuajse çdo ditë.
Në fazën e dytë, Izraeli pritet të kryejë tërheqje të mëtejshme nga territori, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizuese do të marrë përgjegjësi për sigurinë, përfshirë lehtësimin e ndihmës humanitare dhe të rindërtimit.
Lufta në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë gati 73.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173.000 të tjerë, sipas shifrave palestineze.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 947 palestinezë dhe ka plagosur 2.935 të tjerë në sulme pothuajse të përditshme, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.