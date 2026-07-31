Hamasi ka rënë dakord për një marrëveshje të shkruar për fazën e dytë të armëpushimit në Gaza

Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Grupi palestinez Hamasi ka rënë dakord për një marrëveshje me shkrim për fazën e dytë të armëpushimit të Gazës bazuar në një “paketë gjithëpërfshirëse” angazhimesh reciproke dhe të njëkohshme, të kushtëzuara me zbatimin e plotë të fazës së parë nga Izraeli, tha sot zyrtari i lartë i Hamasit, Ghazi Hamad për Anadolu.
Hamad, një anëtar i Byrosë politike të Hamasit dhe delegacionit të tij negociues, tha se grupi kishte miratuar "marrëveshje të qartë dhe të shkruar" që mbulon tërheqjen e Izraelit nga Rripi i Gazës, rindërtimin, vendosjen e forcave ndërkombëtare, marrjen e detyrave nga Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe marrëveshjet e armëve.
Ai tha se zbatimi i fazës së dytë varet nga përmbushja e së pari nga Izraeli të gjitha detyrimet e tij sipas fazës së parë, duke shtuar se marrëveshja duhet të trajtohet si një paketë e vetme dhe e integruar.
"Nëse Izraeli nuk i zbaton (obligimet e tij sipas marrëveshjes), as ne nuk do të zbatojmë tonat", tha Hamad.
Për çështjen e armëve, Hamad tha se marrëveshja parashikon që armët e rënda të vendosen nën përgjegjësinë e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës ndërsa dispozitat e mbetura janë zbatuar.
Këto dispozita, tha ai, përfshijnë tërheqjen graduale të Izraelit nga Gaza që çon në një tërheqje të plotë, marrjen e detyrave të Komitetit Kombëtar, dislokimin e forcave ndërkombëtare dhe çmontimin e bandave të armatosura që ai tha se veprojnë në "emër të Izraelit".
Hamad tha se marrëveshja parashikon një komitet ndërkombëtar mbikëqyrës për të monitoruar zbatimin në mënyrë të vazhdueshme.
Ai tha se Hamasi do të marrë pjesë në një raund të ri bisedimesh në ditët në vijim për të finalizuar mekanizmat e zbatimit dhe afatet kohore. Delegacioni negociues i lëvizjes pritet të takohet me ndërmjetësuesit, përfaqësuesit e SHBA-së dhe Nikolai Mlladenov, të cilin Hamad e identifikoi si përfaqësuesin e lartë të Bordit të Paqes.
Hamad theksoi se Izraeli nuk e ka shpallur zyrtarisht miratimin e marrëveshjes.
Ai e përshkroi marrëveshjen si "të dhimbshme dhe të vështirë" për Hamasin, duke thënë se lëvizja kishte shpresuar për marrëveshje më të mirë, por e pranoi atë për shkak të kushteve në Gaza, asaj që ai e përshkroi si një "gjenocid" të vazhdueshëm dhe katastrofës humanitare.
Gjithashtu ai tha se Hamasi pranoi marrëveshjen për të kursyer shkatërrimin e mëtejshëm të Gazës dhe ato që ai i përshkroi si plane "satanike" izraelite për të zhvendosur palestinezët nga enklava dhe për të vazhduar ofensivën.
Hamad shtoi se marrëveshja pasoi "konsultimet kombëtare palestineze dhe takimet me fraksionet palestineze" për të siguruar një pozicion të unifikuar palestinez të bazuar në konsensus.