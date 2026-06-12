Hamasi: Izraeli po zgjeron "vijën e verdhë" në Gaza për të penguar bisedimet e armëpushimit

Lina Altawell
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Grupi palestinez Hamas deklaroi të premten se zhvendosja e vazhdueshme e "vijës së verdhë" nga ana e Izraelit drejt perëndimit brenda Rripit të Gazës dhe zgjerimi i kontrollit mbi tokat palestineze synojnë "të hedhin në erë procesin e negociatave dhe të pengojnë përpjekjet që po bëhen" për konsolidimin e armëpushimit, transmeton Anadolu.
Deklarata e zëdhënësit të Hamasit, Hazem Qassem, erdhi në kohën kur fraksionet palestineze dhe ndërmjetësit po zhvillonin bisedime në Kajro për çështjet e mbetura të lidhura me marrëveshjen e armëpushimit.
Sipas dëshmitarëve, ushtria izraelite gjatë javës së kaluar dhe deri të premten ka zhvendosur blloqet e "vijës së verdhë" rreth 300 metra drejt perëndimit në disa zona të Rripit të Gazës, veçanërisht në lagjen Tuffah në lindje të Qytetit të Gazës.
"Vija e verdhë" i referohet vijës ndarëse në të cilën ushtria izraelite u tërhoq sipas fazës së parë të planit amerikan për përfundimin e luftës në Gaza. Plani hyri në fuqi në tetor të vitit 2025, por Tel Avivi nuk e ka respektuar atë.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, ushtria izraelite ka vrarë dhe plagosur dhjetëra palestinezë, duke pretenduar se ata kanë tentuar ta kalojnë këtë vijë.
"Zhvendosja e vijës së verdhë nga ushtria izraelite drejt perëndimit në Qytetin e Gazës, së bashku me granatimet dhe zhvendosjet që e shoqërojnë, përbën shkelje të hapur të marrëveshjes së armëpushimit", tha Qassem.
"Ky veprim tregon paaftësinë e shteteve garantuese dhe Këshillit të Paqes për të ndalur shkeljet izraelite", shtoi ai, duke theksuar se kjo pasqyron kërcënimet e mëparshme izraelite për zgjerimin e zonës nën kontrollin e saj brenda Rripit të Gazës.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu më 15 maj pranoi se ushtria e tij ka pushtuar 60 për qind të Rripit të Gazës dhe zbuloi synimin e qeverisë së tij për ta zgjeruar këtë zonë në 70 për qind.
"Këto zhvillime po ndodhin ndërkohë që negociatat vazhdojnë në Kajro", tha Qassem, pavarësisht asaj që ai e përshkroi si qëndrim “pozitiv” të treguar nga fraksionet palestineze gjatë bisedimeve me ndërmjetësit.
"Veprimet izraelite pasqyrojnë mungesën e vullnetit për të zbatuar marrëveshjen e armëpushimit dhe synojnë të hedhin në erë procesin e negociatave dhe të pengojnë përpjekjet që po bëhen, ndërkohë që vazhdojnë përshkallëzimin për t'u shërbyer konsideratave politike dhe zgjedhore", tha Qassem.
Hamasi njoftoi të martën se gjatë bisedimeve të zhvilluara në Kajro janë arritur qasje të pranueshme për disa çështje të kontestuara që lidhen me marrëveshjen e armëpushimit në Gaza.
"Palët që morën pjesë në diskutime arritën mirëkuptime fillestare për çështjet më të ndërlikuara të marrëveshjes", tha Qassem për Anadolu, pa zbuluar natyrën apo detajet e këtyre qasjeve.
Këto zhvillime ndodhin ndërsa Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin duke penguar hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të parafabrikuara në Gaza, si dhe duke mos hapur kalimet kufitare siç parashikohet në marrëveshje.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, këto shkelje kanë shkaktuar vdekjen e 981 palestinezëve dhe plagosjen e 3.111 të tjerëve.
Qindra mijëra palestinezë jetojnë në tenda dhe strehimore të përkohshme në gjithë Gazën pasi lufta izraelite shkatërroi shtëpitë e tyre ose i dëmtoi rëndë, duke i detyruar të zhvendosen vazhdimisht dhe të jetojnë në kampe që nuk kanë nevojat bazë dhe shërbimet thelbësore.
Që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza më 8 tetor 2023, rreth 73.000 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 173.000 të tjerë janë plagosur, ndërsa shkatërrimi i gjerë ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.