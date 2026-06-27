Halep, arti tradicional i prodhimit të udit trashëgohet nga një baba dhe djali i tij
I diplomuar në Degën e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Halepit, Ibrahim Sukkar e nisi ndërtimin e udit si hobi gjatë vitit të dytë të studimeve universitare dhe me kalimin e kohës e shndërroi atë në një profesion
Muhammed Karabacak, Ahmet Karaahmet
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
photo: Kasim Yusuf / AA
Halep
Mjeshtri i ndërtimit të instrumentit muzikor lindor, Udit (Oud), Ibrahim Sukkar, në qytetin Halep të Sirisë veriore, po e transmeton te djali i tij zanatin tradicional të ndërtimit të udit, të cilin e ushtron prej më shumë se 30 vitesh, duke e mbajtur gjallë atë si zanat dhe si trashëgimi kulturore.
Sukkar, i diplomuar në Degën e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Halepit, e nisi ndërtimin e udit si hobi gjatë vitit të dytë të studimeve universitare dhe me kalimin e kohës e shndërroi atë në një profesion.
Duke e përdorur në mënyrë efektive formimin e tij inxhinierik në këtë fushë, Sukkar fillimisht merrej vetëm me riparimin e instrumenteve, por më vonë kaloi në prodhim.
Falë cilësisë së instrumenteve që prodhon, punimit të imët, strukturës së balancuar të tingullit dhe dizajneve që ruajnë formën tradicionale, Sukkar fitoi me kalimin e kohës njohje në qarqe të ndryshme muzikore dhe mori shumë çmime në festivalet ku mori pjesë.
Duke e përfshirë djalin e tij Ahmedin në procesin e ndërtimit të udit që në moshë të vogël, Sukkar ka kontribuar në përcjelljen e profesionit të tij te brezat e ardhshëm si një zanat dhe trashëgimi kulturore.
"Udi i Halepit është i ndryshëm nga stilet e Irakut, Egjiptit, Turqisë, Damaskut dhe Marokut"
Ibrahim Sukkar tha për Anadolu se filloi të merrej me ndërtimin e udit gjatë vitit të dytë të universitetit, krejtësisht si hobi.
Duke theksuar se fillimisht merrej vetëm me riparime, Sukkar tha se më pas u orientua drejt prodhimit.
“Profesionin e nisa fillimisht me riparimin e instrumenteve të udit. Më vonë ky interes u thellua dhe fillova të prodhoj instrumentin e udit të Halepit me karakteristika të avancuara”, tha ai.
Sukkar theksoi se procesi i prodhimit u profesionalizua gjatë viteve të studimeve dhe se me kalimin e kohës filloi ta ushtronte këtë profesion në mënyrë tregtare në Siri dhe Liban.
Ai tha se instrumentet që prodhonte fillimisht preferoheshin nga akademitë e muzikës në Damask dhe institucione të ndryshme, ndërsa më pas filluan të kërkoheshin edhe nga Evropa dhe shumë vende arabe.
Duke tërhequr vëmendjen te karakteristikat e veçanta të udit të Halepit, Sukkar tha:
“Udi i Halepit është i ndryshëm nga stilet e Irakut, Egjiptit, Turqisë, Damaskut dhe Marokut. Ky instrument është i lidhur me identitetin kulturor dhe artistik të Halepit dhe zë një vend të veçantë falë strukturës së tij karakteristike të makameve dhe tingullit".
“Po përpiqem ta transmetoj profesionin te brezat e ardhshëm”
Duke theksuar se synon ta përcjellë profesionin e tij te brezat e ardhshëm, Sukkar tha:
“Vëllai im Naim, nxënësi im Hixhazi, i cili prej vitesh punon me mua, si dhe djali im që studion inxhinieri mekanike, po rriten brenda këtij procesi".
“Dua ta ruaj dhe zhvilloj traditën e ndërtimit të udit të Halepit me një qasje shkencore, të siguroj vazhdimësinë e këtij arti dhe të kontribuoj në përhapjen e tij në mbarë botën”, shtoi ai.
“Duke mësuar nga babai im, u lidha me këtë profesion”
Ahmed Sukkar, i cili punon me të atin në punishte, e përshkroi kështu interesimin e tij për ndërtimin e udit: “Në sajë të babait tim e mësova këtë profesion. U rrita duke ndjekur punën e tij që nga fëmijëria dhe fitova përvojë hap pas hapi. Interesi im për këtë punë nisi që në moshë të vogël dhe babai më ka inkurajuar gjithmonë.”
Duke theksuar se krahas studimeve universitare vazhdon punën në punishte, Ahmed tha:
“Aktualisht jam student i vitit të tretë. Ndërsa vazhdoj studimet, në kohën e lirë vij në punishte dhe punoj me babanë tim. Ai vazhdimisht më mëson gjëra të reja dhe më ndihmon të përparoj.”
Ahmed tregoi se babai e merrte me vete në vendin e punës që kur ishte fëmijë, ku ai vëzhgonte mënyrën se si punonin mjeshtrit dhe filloi të mësonte duke ndjekur ndërtimin e instrumenteve si udi, kanuni dhe buzuqi.
Duke theksuar se procesi i të mësuarit vazhdon ende, Ahmed tha: “Ende vazhdoj të mësoj pranë tij. Po ec hap pas hapi për ta mësuar profesionin në mënyrën më të mirë, nga fillimi deri në fund, dhe për t’u bërë mjeshtër".