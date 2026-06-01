Hakohet instagrami i ish-presidentit amerikan Obama me postimin: "Shtëpia e Bardhë është nën kontrollin e shiitëve"

Darren Lyn
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Faqja zyrtare e Shtëpisë së Bardhë në Instagram, e lidhur me ish-presidentin e SHBA-së, Barack Obama, u hakua, transmeton Anadolu.
Shkelja u zbulua të dielën pasi disa postime të pazakonta u shfaqën në llogari, e cila përdor emrin @obamawhitehouse.
Postimi më i spikatur ishte një imazh i gjeneruar nga inteligjenca artificiale i shoqëruar nga një mbishkrim që përkthehej si: "Shtëpia e Bardhë është nën kontrollin e shiitëve", sipas TMZ.
Gjithashtu thuhet se hakeri postoi histori të reja në Instagram në llogari, e cila ka 2.4 milionë ndjekës.
Një përfaqësues i Meta-s, e cila zotëron Instagramin, konfirmoi shkeljen për TMZ dhe tha se llogaria që atëherë është siguruar. E gjithë përmbajtja e paautorizuar është hequr gjithashtu.
Sipas TMZ-së, postimi i fundit legjitim në llogari u publikua më 20 janar 2017, ditën kur u inaugurua presidenti Donald Trump.
Nuk janë publikuar detaje se kush është përgjegjës për hakimin.
Obama mban një llogari personale të veçantë në Instagram nën emrin @barackobama, e cila ka 42.2 milionë ndjekës.