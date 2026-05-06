Haaretz: Ushtria izraelite fsheh të dhënat për mijëra ushtarë të larguar për probleme psikologjike gjatë luftës në Gaza

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ushtria izraelite po fsheh informacione lidhur me largimin nga shërbimi të mijëra ushtarëve gjatë luftës në Gaza për shkak të çrregullimeve psikologjike, raportoi sot gazeta Haaretz, transmeton Anadolu.
Ushtria "nuk i jep të gjitha të dhënat lidhur me numrin e ushtarëve të larguar gjatë luftës për shkak të gjendjes së tyre mendore", shkroi gazeta.
Haaretz tha se kishte kërkuar të dhënat e plota nga zëdhënësi i ushtrisë në vitin 2025, por kërkesa ishte refuzuar me arsyetimin se duhej të paraqitej sipas Ligjit izraelit për Qasjen në Informacion.
Kërkesa për të dhënat e plota është dorëzua zyrtarisht në fillim të qershorit 2025, por ushtria ende nuk ka dhënë përgjigje.
Sipas gazetës, kjo vonesë shkel ligjin, i cili kërkon që autoritetet të përgjigjen brenda 30 ditësh, me zgjatje deri në 120 ditë vetëm në rrethana të veçanta.
Haaretz tha se rreth një muaj pas paraqitjes së kërkesës, ushtria njoftoi se kishte marrë një shtyrje prej 30 ditësh për t'u përgjigjur, por ende nuk ka publikuar të dhënat.
Duke cituar oficerë anonimë që kanë shërbyer në drejtorinë e personelit dhe në zyrën e zëdhënësit, gazeta tha se ushtria tenton të vonojë publikimin e të dhënave që "nuk u pëlqejnë komandantëve apo nuk u shërbejnë objektivave të saj".
Një oficer rezervë në drejtorinë e personelit ka thënë se ka oficerë "që dinë të manipulojnë shifra dhe përqindje dhe të fshehin informacione që nuk i përshtaten ushtrisë".
"Nëse zëdhënësi i ushtrisë ka nevojë për informacion për të kundërshtuar një pretendim gazetaresk apo politik, ata bëjnë çdo përpjekje për ta siguruar brenda disa orësh", ka thënë ai.
"Është e qartë se ushtria nuk dëshiron që publiku të dijë shkallën e presionit psikologjik që po përjetojnë ushtarët", ka shtuar ai.
- E paprecedentë
Sipas gazetës, burime në departamentin e shëndetit mendor të ushtrisë besojnë se ushtria ka arsye të shmangë publikimin e të dhënave për këtë fenomen për shkak të përmasave të tij, nga frika se mund të dëmtojë moralin publik.
Haaretz tha se që nga fillimi i luftës, ushtria izraelite po përballet me një numër të paprecedentë ushtarësh që vuajnë nga çrregullime psikologjike.
"Në ditët e para, ushtria dhe Ministria e Mbrojtjes u përballën me një numër të paprecedentë rastesh të ushtarëve që vuanin nga stres i rëndë psikologjik", shkroi gazeta.
Ajo shtoi se shumë ushtarë të përfshirë në luftimet gjatë rrethimit të Gazës kanë raportuar shqetësime serioze mendore dhe kanë thënë se nuk ishin në gjendje të riktheheshin në luftime.
Sipas gazetës, ushtria ka rritur ndjeshëm numrin e oficerëve të shëndetit mendor, ka ngritur qendra të specializuara trajtimi dhe ka mbajtur jashtë publikimeve zyrtare shifrat në rritje të vetëvrasjeve deri në fund të vitit 2024.
Haaretz theksoi se në korrikun e kaluar, pas kërkesave të gazetës dhe një padie të paraqitur nga shoqata Hatzlacha, ushtria pranoi të publikojë të dhëna që mbulojnë vitin e parë të luftës.
Sipas këtyre shifrave, 7.241 oficerë dhe ushtarë janë larguar nga shërbimi gjatë asaj periudhe për shkak të gjendjeve psikologjike.
Burime në drejtorinë e personelit i kanë thënë gazetës se ky numër besohet të jetë më i larti i regjistruar ndonjëherë në historinë e ushtrisë.
Megjithatë, disa oficerë thuhet se kanë deklaruar se shifra është më e ulët se numri real, ndërsa ushtria zyrtarisht ka mohuar se posedon të dhëna të plota për këtë fenomen.
Në lajmin e Haaretzit shtohet se mijëra ushtarë të rekrutuar janë ridrejtuar gjatë luftës në role mbështetëse ose në vijën e pasme për shkak të stresit psikologjik ose lodhjes së rëndë.
Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës në tetor 2023, duke vrarë mbi 72.000 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 172.000 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë.
Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që është në fuqi që nga 10 tetori i vitit të kaluar, Izraeli ka vazhduar sulmet vdekjeprurëse dhe bllokadën ndaj Gazës, duke vrarë 837 palestinezë dhe plagosur 2.381 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë, si dhe duke shkaktuar shkatërrime të mëdha.