Haaretz: Forcat izraelite në Liban përballen me "frustrim, stagnim dhe paralizë operacionale"

Lina Altawell
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Forcat izraelite të dislokuara në jug të Libanit po përballen me “frustrim, stagnim dhe paralizë operacionale” ndërsa po bëhen “peng i lëvizjeve të gjera diplomatike”, raportoi të mërkurën gazeta izraelite Haaretz, duke cituar komandantë ushtarakë, transmeton Anadolu.
Në mes të negociatave në vazhdim mes SHBA-së dhe Iranit, të cilat përfshijnë edhe luftën e Izraelit në Liban, komandantë ushtarakë besojnë se ushtria izraelite është lidhur me zhvillimet diplomatike, thuhet në raportim.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi më 18 qershor dhe filluan bisedime të dielën në Zvicër, të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari, për të arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës që SHBA-ja dhe Izraeli nisën kundër Iranit më 28 shkurt.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz vazhdojnë të bëjnë deklarata të ashpra për ruajtjen e “lirisë absolute të veprimit” në Liban.
“Por realiteti në terren, siç zbulohet në biseda me disa oficerë të lartë, tregon të kundërtën e saktë”, raportoi gazeta.
Që nga 2 marsi 2026, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban që ka vrarë 4.192 persona, ka plagosur 12.171 dhe ka zhvendosur më shumë se një milion njerëz, sipas të dhënave libaneze.
Izraeli po mban të pushtuara zona në jug të Libanit, disa prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e mëparshme gjatë viteve 2023 dhe 2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite kanë përparuar më shumë se dhjetë kilometra brenda territorit libanez.
Ushtria thuhet se pothuajse është tërhequr nga kryerja e operacioneve proaktive në terren ditët e fundit, në kundërshtim me premtimet publike të udhëheqjes politike, raportoi Haaretz duke cituar komandantë të ushtrisë izraelite që shërbejnë në jug të Libanit.
“Komandantë dhe oficerë në Komandën Veriore të ushtrisë raportojnë një ndjenjë të thellë frustrimi, stagnimi dhe paralize operacionale të shkaktuar nga pasiguria e krijuar nga lëvizjet e nivelit politik”, tha gazeta.
Izraeli vazhdon ofensivën në Liban, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit SHBA–Iran që kërkon ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë edhe në Liban.