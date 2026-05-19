Guvernatori i Kalifornisë, pas sulmit në Qendrën Islamike të San Diegos: Nuk do të tolerojmë akte terrori

Berk Kutay Gökmen
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom tha të hënën se nuk do të "tolerojë akte terrori" kundër komuniteteve fetare, pasi pesë persona, përfshirë dy të dyshuar si autorë të të shtënave, u vranë në të shtënat në Qendrën Islamike të San Diegos, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Newsom tha se është "i tmerruar nga sulmi i dhunshëm i sotëm në Qendrën Islamike të San Diegos, ku familjet dhe fëmijët mblidhen ndërsa fqinjët adhurojnë në paqe dhe shoqëri".
"Sot, kjo hapësirë komuniteti u shkatërrua nga të shtënat me armë zjarri. Kalifornia u dërgon ngushëllimet tona më të thella familjeve dhe komuniteteve të prekura nga të shtënat e sotme", tha Newsom.
"Adhuruesit kudo që janë nuk duhet të kenë frikë për jetën e tyre. Urrejtja nuk ka vend në Kaliforni dhe ne nuk do të tolerojmë akte terrori ose frikësimi kundër komuniteteve të besimit", shtoi ai.
"Për komunitetin musliman të San Diegos: Kalifornia qëndron me ju", tha Newsom.
Autoritetet thanë se tre persona, përfshirë një roje sigurie, u qëlluan për vdekje në Qendrën Islamike të San Diegos të hënën. Zyrtarët e zbatimit të ligjit thanë gjithashtu se dy të dyshuarit vdiqën nga plagët e shkaktuara vetë nga armët e zjarrit.