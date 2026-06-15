Guvernatori i Kalifornisë akuzon Trumpin se ka urdhëruar hetimin e tij dhe të bashkëshortes së tij

Diyar Güldoğan
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ka akuzuar presidentin amerikan, Donald Trump, se po e shënjestron atë dhe familjen e tij për arsye politike, transmeton Anadolu.
“Donald Trump urdhëroi Departamentin e tij të Drejtësisë të më hetojë mua dhe vetëm gjatë javës së kaluar mësova se fushata e tij ka arritur deri në shtëpinë time për të më goditur. Ai po vjen pas bashkëshortes sime, Jen”, tha Newsom në një video deklaratë të publikuar në platformën amerikane sociale X.
Newsom argumentoi se vëmendja ndaj tij shkon përtej mosmarrëveshjeve politike dhe lidhet me rolin e tij të mundshëm në të ardhmen në skenën kombëtare politike.
“Donald Trump nuk po më sulmon vetëm për shkak të postimeve të mia kundër tij, ai po më sulmon sepse po shqyrtoj kandidimin për president, sepse ai e urren faktin që vazhdimisht e kam demaskuar për gënjeshtrat dhe mashtrimet e tij”, tha ai.
Newsom e cilësoi Trumpin si “presidentin më të korruptuar” në historinë amerikane.
“Kam një mesazh për ty: Mund të kërkosh dokumentet e mia, mund të më hetojnë, mund të më ngacmosh, mund ta vendosësh emrin tim në çdo listë armiqsh që ke, por lëre bashkëshorten dhe familjen time jashtë hakmarrjes tënde personale”, tha ai.