Guterres bën thirrje për financim të menjëhershëm për UNRWA-n

Diyar Güldoğan
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u bëri thirrje të martën shteteve anëtare që të ofrojnë mbështetje të menjëhershme financiare për agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë, duke paralajmëruar se mungesa e rëndë e fondeve po rrezikon operacionet humanitare dhe stabilitetin rajonal, raporton Anadolu.
Duke folur në Komitetin Ad Hoc të Asamblesë së Përgjithshme gjatë njoftimit të kontributeve vullnetare për Agjencinë e OKB-së për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA), Guterres tha se siguria dhe mirëqenia e miliona refugjatëve palestinezë është në rrezik.
Ai e përshkroi përkeqësimin e kushteve humanitare në gjithë rajonin, duke thënë se sulmet izraelite në Rripin e Gazës kanë vrarë më shumë se 1.000 palestinezë që nga armëpushimi i shpallur tetorin e kaluar.
Ai gjithashtu përmendi përkeqësimin e kushteve të jetesës në enklavën e rrethuar, përfshirë zhvendosje masive, shkatërrim të infrastrukturës, pasiguri ushqimore dhe qasje të kufizuar në shërbime bazë.
Guterres tha se palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdojnë të përballen me dhunë nga kolonët, zgjerim të vendbanimeve ilegale, prishje shtëpish, konfiskim tokash, kufizime lëvizjeje dhe atë që ai e quajti “kërcënim në rritje të aneksimit”. Ai gjithashtu theksoi vështirësitë e vazhdueshme të refugjatëve palestinezë në Liban, Siri dhe Jordani.
“Për breza të tërë, refugjatët palestinezë janë mbështetur te UNRWA për regjistrim, ndihmë emergjente dhe shërbime thelbësore publike. Unë i vlerësoj shtetet anëtare për kontributet e tyre të vazhdueshme dhe mbështetjen e domosdoshme.
Por situata e agjencisë po bëhet gjithnjë e më e pasigurt. Ajo përballet me kufizime të gjera në të gjithë Territorin e Pushtuar Palestinez”, tha ai.
- “Thellësisht i shqetësuar për krizën e likuiditetit të UNRWA-s”
Guterres theksoi se agjencia përballet me një mungesë financimi prej 100 milionë dollarësh, pavarësisht masave të kursimit.
“Por le të jemi realistë: ata nuk mund të vazhdojnë kështu pa mbështetje urgjente dhe financiare nga shtetet anëtare. Jam thellësisht i shqetësuar për krizën e likuiditetit të UNRWA-s, e cila rrezikon aftësinë e saj për të zbatuar mandatin”, tha ai.
Ai shtoi se agjencia mbetet e domosdoshme për operacionet humanitare në rajon, duke e përshkruar si “një forcë stabilizuese në një kohë paqëndrueshmërie”.
Guterres tha se UNRWA regjistron, mbron dhe ndihmon popullatat e cenueshme dhe ndihmon në uljen e dëshpërimit që mund të çojë në pasiguri. Në Gaza, ai tha se agjencia mbetet “ofruesi më i madh i kujdesit shëndetësor parësor”, duke ofruar shërbime mjekësore, ujë, kanalizime dhe ndihmë emergjente.
Ai dënoi përpjekjet për të margjinalizuar dhe dobësuar UNRWA-n, përmes dezinformimit, fushatave diskredituese, veprimeve legjislative, kufizimeve operacionale dhe pengesave diplomatike, duke thënë se këto veprime rrezikojnë mirëqenien e miliona palestinezëve.
Guterres theksoi se ruajtja e UNRWA-s është thelbësore jo vetëm për ndihmën humanitare, por edhe për perspektivën e paqes.
Ai tha se UNRWA mbetet thelbësore për ruajtjen e kushteve humanitare për një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme politike me dy shtete – Izrael dhe Palestinë – që jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, brenda kufijve të sigurt dhe të njohur, me Kudsin si kryeqytet të të dy shteteve.
Duke bërë thirrje për rritjen e kontributeve financiare, Guterres tha se mbështetja politike nuk është e mjaftueshme për të mbajtur punën e agjencisë.
“Mbështetja juaj politike është thelbësore. Por ju bëj thirrje ta shoqëroni atë me burimet e nevojshme financiare. Jo vitin tjetër. Jo muajin tjetër. Tani”, tha ai.