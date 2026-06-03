Grupi separatist pretendon se raketat iraniane kanë goditur selinë e tij në Irakun verior

Tarek Chouiref
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Një grup separatist pohoi të mërkurën herët se raketat iraniane kishin shënjestruar selinë e tij në provincën Erbil të Irakut verior, transmeton Anadolu.
Një udhëheqës nga grupi Komala i tha një transmetuesi lokal se dy raketa goditën pozicionin e tij në zonën e Luginës së Alana.
Zyrtari tha se sulmi shkaktoi vetëm dëme materiale dhe nuk raportohet për viktima.
Grupi Komala është cilësuar si organizatë terroriste në Iran.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore mbi Iranin, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz, duke përfshirë liderin e atëhershëm Suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe disa komandantë të lartë ushtarakë dhe zyrtarë qeveritarë.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, por përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë deri më tani kanë dështuar.