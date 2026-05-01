Grupi Lufthansa zgjat pezullimin e fluturimeve drejt Tel Avivit deri në qershor

Rania R.a. Abushamala
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kompania gjermane Lufthansa ka njoftuar se nuk do të rifillojë fluturimet drejt dhe nga Tel Avivi gjatë muajit qershor, transmeton Anadolu.
Dhjetëra kompani ajrore ndërkombëtare kanë pezulluar fluturimet drejt dhe nga Aeroporti Ben Gurion pranë Tel Avivit pas luftës SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, ndërsa pezullimet janë zgjatur vazhdimisht që atëherë.
Kompania franceze Air France kishte shtyrë më herët rifillimin e fluturimeve mes Parisit dhe Tel Avivit deri më 10 maj, duke reflektuar kujdesin e vazhdueshëm të kompanive ajrore evropiane.
Ndërkaq, Etihad Airways ka rifilluar fluturimet mes Abu Dhabit dhe Aeroportit Ben Gurion, me dy fluturime ditore, duke treguar qasje të ndryshme mes kompanive ajrore ndërkombëtare.
Sipas transmetuesit publik izraelit, kompania çeke Smartwings njoftoi plane për të rifilluar shtatë fluturime javore duke filluar nga 16 maji, ndërsa kompania me kosto të ulët Wizz Air tha se pezullimi i saj do të zgjasë të paktën deri më 4 maj për shkak të pasigurisë së vazhdueshme.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, pasuar nga bisedime në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin me kërkesë të Pakistanit, pa caktuar një afat të ri kohor.