Grupi libanez Hezbollah: Sulmet e Iranit ndaj Izraelit u bënë për të mbrojtur armëpushimin në Liban

Lina Altawell
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Grupi libanez Hezbollah deklaroi të martën se sulmet me raketa iraniane ndaj Izraelit synonin të bënin presion ndaj Tel Avivit që t'i përmbahej marrëveshjes së armëpushimit të Libanit, transmeton Anadolu.
“Përgjigja iraniane përfaqësonte një mesazh përkushtimi moral, politik dhe në terren ndaj Libanit”, tha Hezbollah në reagimin e tij të parë ndaj një dite sulmesh të shkëmbyera midis Iranit dhe Izraelit pas sulmeve izraelite në Bejrut.
Ai tha se sulmet iraniane përkonin me atë që Hezbollahu e quajti mbështetje nga grupi Houthi i Jemenit, si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta për të "frenuar Izraelin".
“Mbështetja e Iranit konfirmon qëndrimin e Teheranit përkrah Libanit”, tha Hezbollah.
Disa qëndrime zyrtare libaneze ndaj Iranit "nuk i shërbejnë interesit të Libanit", tha Hezbollah.
Grupi bëri thirrje për tërheqjen e Izraelit nga territori libanez, kthimin e civilëve të zhvendosur dhe rindërtimin e zonave të shkatërruara.
"Këto çështje mbeten në thelb të prioriteteve kombëtare," tha Hezbollah.