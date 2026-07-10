Grupi i telekomunikacionit të Emirateve Arabe "e& Group" do të shesë aksionet e Vodafone-s për 6 miliardë dollarë

Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Kompania e telekomunikacionit "e& Group" me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe tha sot se ra dakord të shesë të gjithë aksionin e saj në operatorin britanik të telekomunikacionit Vodafone për 5.95 miliardë dollarë, transmeton Anadolu.
Kompania do t'i shesë afërsisht 3.95 miliardë aksione të Vodafone Vega, një mjet investimi i kontrolluar nga familja e miliarderit francez Xavier Niel, sipas një deklarate nga "e& Group", i njohur më parë si "Emirates Telecommunications Group".
Aksionet përfaqësojnë 16.21 për qind të kapitalit aksioner të emetuar të Vodafone-s dhe 17.13 për qind të të drejtave të votës së saj. Çmimi përfaqëson një premium prej rreth 13 për qind ndaj çmimit të tregut të Vodafone-s përpara marrëveshjes, tha "e& Group".
Shitja pritet të gjenerojë një kthim neto në para prej rreth 4.7 miliardë dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe (1.3 miliardë dollarë) për "e& Group".
Në pritje të miratimeve rregullatore për Vega-n, aksionet e Vodafone-s fillimisht do të transferohen përmes tregtimeve në bllok te tre institucioneve financiare.
Pas marrëveshjes, "e& Group" ndërpreu marrëveshjen me Vodafone-n, ndërsa përfaqësuesi i saj dha dorëheqjen nga bordi i kompanisë britanike.