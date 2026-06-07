Grupi i të drejtave të njeriut thirrje për hetim mbi përdhunimin e gazetares gjermane në burgun izraelit

Zein Khalil
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Qendra ligjore izraelite Adalah bëri thirrje të dielën për hetim lidhur me përdhunimin e një gazetareje gjermane që mori pjesë në misionin humanitar “Global Sumud Flotilla” të vitit 2025 me destinacion Gazën, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Adalah tha se ka paraqitur një ankesë tek autoritetet izraelite, duke kërkuar “hetim penal për dëshminë e rëndë të dhënë nga aktivistja evropiane”, një gazetare gjermane.
Duke cituar dëshminë e gazetares, Adalah tha se rojet femra izraelite të burgut Givon në Ramla, në Izraelin qendror, urdhëruan gazetaren gjermane të zhvishej plotësisht lakuriq ndërsa roje meshkuj shikonin nga pas një perdeje.
Një nga rojet femra më pas e sulmoi seksualisht atë, shoqëruar nga e qeshura e rojeve meshkuj, tha qendra ligjore.
“Gjatë transferimit të klientes sonë nga porti në burgun Ketziot (në shkretëtirën Negev), ajo, së bashku me pjesëmarrës të tjerë të flotiljes, iu nënshtrua dhunës fizike dhe verbale të kryer nga forcat e sigurisë dhe punonjësit e shërbimit të burgjeve”, thuhet në deklaratë.
Dhuna përfshinte “lidhje për periudha të gjata, përdorimin e prangave plastike, mbulimin e syve, bërtitje, sulme fizike dhe kërcënime”, thuhej më tej.
Flotilja Globale Sumud lundroi drejt Gazës në vitin 2025 për të dërguar ndihma humanitare në territorin e bllokuar.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë mbi Gazën, ku jetojnë gati 2,4 milionë njerëz, për gati 18 vjet dhe e ka ashpërsuar rrethimin në mars duke mbyllur pikat kufitare dhe duke bllokuar furnizimet me ushqim dhe ilaçe, duke e shtyrë enklavën drejt urisë.
Lufta në Gaza nisi në tetor 2023, duke vrarë gati 73.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 172.000 të tjerë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit është shkatërruar.