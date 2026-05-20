Rania R.a. Abushamala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Izraeli transferoi aktivistët e ndaluar nga një flotilje ndihme për në Gaza në portin e Ashdodit pasi sulmoi dhe ndërpreu konvojin në ujërat ndërkombëtare, tha sot Grupi për të drejtat e njeriut në Izrael "Adalah", transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, "Adalah" tha se pjesëmarrësit në Flotiljen Globale "Sumud", përfshirë aktivistë të solidaritetit ndërkombëtar, mbrojtës të të drejtave të njeriut dhe vullnetarë mjekësorë, po silleshin në portin e Ashdodit pas ndërhyrjes së paligjshme ushtarake izraelite.
"Pasi u nisën drejt Gazës për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të sfiduar bllokadën e paligjshme, këta pjesëmarrës civilë u rrëmbyen me forcë nga ujërat ndërkombëtare dhe u çuan në territorin izraelit tërësisht kundër vullnetit të tyre", shtoi grupi.
"Adalah" tha se informacioni në lidhje me vendndodhjen e aktivistëve të ndaluar, statusin e tyre ligjor dhe mirëqenien fizike ishte shumë i kufizuar. Grupi i të drejtave tha se avokatëve të stafit të tij, së bashku me avokatët vullnetarë, u ishte dhënë qasje në portin e Ashdodit për të kryer konsultime ligjore me të ndaluarit.
"Ndalimi ushtarak i anijeve civile në ujërat ndërkombëtare, transferimi me forcë i qytetarëve ndërkombëtarë në territorin izraelit kundër vullnetit të tyre dhe mohimi i kalimit të sigurt për të ofruar ndihmë humanitare për një popullsi të bllokuar përbëjnë shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar", tha ajo.
"Adalah" tha se veprimet izraelite ishin një zgjatim i drejtpërdrejtë i politikave të Izraelit për ndëshkimin kolektiv dhe urinë e palestinezëve në Gaza. Grupi tha se ekipi i tij ligjor do të "sfidonte ligjshmërinë e këtyre ndalimeve dhe do të kërkonte lirimin e menjëhershëm të të gjithë pjesëmarrësve në flotilje".
Organizatorët e flotiljes së ndihmës thanë të martën vonë se më shumë se 87 aktivistë kishin filluar një grevë urie në protestë kundër rrëmbimit të tyre nga Izraeli dhe në solidaritet me 9.500 të burgosur palestinezë që mbahen në burgjet izraelite.
Sipas organizatorëve, forcat izraelite sulmuan të hënën një total prej 50 anijesh që transportonin 428 persona nga 44 vende, përfshirë 78 qytetarë turq, në ujërat ndërkombëtare. Flotilja u nis të enjten nga qyteti turk i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Gaza që nga viti 2007.
Ky nuk ishte incidenti i parë i tillë që përfshinte flotiljen. Në fund të prillit, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Karvani në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë qytetarë turq.
Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.